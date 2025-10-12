Người đẹp Thái Lan được nhiều thí sinh dự đoán đăng quang Hoa hậu Hòa bình

Sáng 10/10, 77 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã tham gia vòng phỏng vấn kín với các giám khảo là ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International, bà Teresa - Phó chủ tịch và đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiza.

Cuối phần phỏng vấn, giám khảo đặt câu hỏi chung cho tất cả thí sinh đó là “Nếu không phải là bạn thì bạn nghĩ ai sẽ đăng quang cuộc thi năm nay?”.

Người đẹp Thái Lan - Sarunrat Puagpipat.

Người đẹp Thái Lan - Sarunrat Puagpipat đã nhận được nhiều bình chọn nhất từ các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 cho ngôi vị hoa hậu. Cô được 11 thí sinh dự đoán đăng quang.

Sarunrat Puagpipat năm nay 28 tuổi, là người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp Thái Lan có chiều cao 1,7 m, gương mặt góc cạnh, cá tính. Cô có kỹ năng trình diễn ấn tượng và thân hình quyến rũ.

Sarunrat Puagpipat được đánh giá cao ở khả năng kinh doanh. Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025, Sarunrat Puagpipat là thí sinh kiếm tiền giỏi nhất cuộc thi. Cô đã thu về hơn 4 tỷ đồng chỉ trong hơn 3 giờ và giành chiến thắng áp đảo ở phần thi bán hàng.

Tuy nhiên, Sarunrat Puagpipat gặp nhiều bất lợi vì tiếng Anh kém. Trong phần thi đối đáp với ông Nawat, cô tỏ ra lúng túng, xin được trình bày bằng tiếng Thái do ngoại ngữ yếu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng với khả năng tiếng Anh của Sarunrat.

Người đẹp Philippines - Emma Tiglao nhận được 10 phiếu bình chọn từ các thí sinh trong vòng phỏng vấn kín. Cô là ứng viên nổi bật của khu vực châu Á và được nhiều diễn đàn sắc đẹp dự đoán đăng quang.

Emma năm nay 30 tuổi, là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Philippines. Cô từng đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2019 và lọt vào top 20. Hiện Emma đảm nhận vai trò người dẫn chương trình truyền hình tại kênh NET25 trong chương trình buổi sáng Kada Umaga và chương trình tin tức Mata Ng Agila.

Hai đại diện Indonesia và Ghana cùng nhận được 6 phiếu bình chọn từ các thí sinh. Họ là hai thí sinh tiềm năng của khu vực châu Á và châu Mỹ.

Các đại diện Indonesia, Philippines, Anh, Ghana được nhiều thí sinh bình chọn.

Đại diện Indonesia - Vina Anggi Sitorus năm nay 25 tuổi, là cựu sinh viên chuyên ngành Quản trị tại Đại học President. Cô là người mẫu nổi tiếng ở Indonesia, được yêu thích với vẻ đẹp hiện đại cùng làn da nâu lạ mắt. Cô từng đăng quang danh hiệu Princess and Songket Weaving 2022.

Đại diện Ghana - Faith Maria Porter năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Faith đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với tổng lượt phát trực tuyến vượt mốc một triệu lượt nghe. Cô cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency - từng giành nhiều giải thưởng danh giá ở Ghana.

Đại diện Anh - Harriotte Lane nhận được 4 phiếu bình chọn từ các bạn cùng thi. Harriotte Lane năm nay 25 tuổi, cao 1,68 m, tốt nghiệp chuyên ngành Bán lẻ thời trang tại trường Cao đẳng Newcastle, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu. Cô từng giành giải Á hậu 4 của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2019.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi dành phiếu bầu của mình cho bạn cùng phòng là người đẹp Tanzania. Yến Nhi nói tại cuộc thi năm nay, cô thân thiết với nhiều cô gái đến từ khu vực châu Phi. "Tanzania là cô gái tốt bụng và tôi yêu tính cách của cô ấy", cô nói.