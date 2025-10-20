Ông Nawat đáp trả kết quả Hoa hậu Hòa bình

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 khép lại tối 18/10 với chiến thắng thuộc về đại diện Philippines - Emma Mary Tiglao. Đại diện chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat giành ngôi Á hậu 1.

Sau chung kết, các fan sắc đẹp tranh cãi dữ dội về việc người đẹp Thái Lan giành vị trí Á hậu 1. Nhiều người cho rằng cô có chiều cao hạn chế, trình độ tiếng Anh kém hơn hẳn so với các người đẹp còn lại trong top 10. Có ý kiến khẳng định cô được ông Nawat ưu ái vì là đại diện chủ nhà.

Ông Nawat và đại diện chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat.

Trước những ý kiến trái chiều, ông Nawat đã livestream để nói về quyết định của mình. Ông khẳng định Sarunrat Puagpipat không hề được ưu ái vì là đại diện chủ nhà. “Tôi luôn công bằng và rõ ràng", ông nói.

Ông Nawat cho biết khi bước vào cuộc thi, Sarunrat Puagpipat khiến ông và ê-kíp bất ngờ vì tiến bộ vượt bậc. "Không hiểu cô ấy học và luyện lúc nào, vì còn bận đóng phim và làm việc, nhưng điểm của cô ấy ngày càng cao", ông chia sẻ.

Ông tiết lộ khi bước vào cuộc thi, người đẹp Thái Lan thể hiện năng lượng mạnh mẽ, tự tin, không sợ hãi, tiến bộ nhanh. Cô có những màn trình diễn ấn tượng từ vòng áo tắm cho đến bán kết nên đã được trao danh hiệu Best in Swimsuit.

Ông Nawat khẳng định danh hiệu Á hậu 1 là vị trí phù hợp nhất với Sarunrat Puagpipat. "Nếu đăng quang sẽ rất vất vả, phải đi nhiều nước, phát biểu liên tục. Á hậu 1 là vị trí cao nhưng không quá áp lực. Tôi vui cho cô ấy", ông nói.

Chủ tịch Miss Grand International nói rõ việc Sarunrat Puagpipat thua cuộc trước người đẹp Philippines là do trình độ ngoại ngữ của cô. "Tuy nhiên Sarunrat Puagpipat rất giỏi, nói lưu loát, làm việc hết mình mỗi ngày", ông chia sẻ.

Ông Nawat nói không phải tất cả người đẹp trong top 5 đều giỏi tiếng Anh và ông giúp đỡ họ như nhau. Trong phần thi ứng xử, người đẹp Thái Lan không muốn dùng phiên dịch nhưng muốn nghe câu hỏi bằng tiếng Thái để hiểu rõ ý hơn nên đã được ông giúp đỡ.

Về kết quả top 5, ông Nawat tiết lộ muốn chọn đại diện Mexico nhưng ê-kíp không đồng ý vì họ muốn chọn đại diện Venezuela. Ông cũng rất thích đại diện Cộng hòa Czech và muốn cho cô một vị trí trong top 5, tuy nhiên năm nay khu vực châu Mỹ quá mạnh nên cô đã không có cơ hội.

Một thí sinh khiến các fan sắc đẹp tiếc nuối khi trượt top 10 đó là đại diện Pháp. Ông Nawat cho biết người đẹp Pháp rất có tiềm năng, nổi bật nhưng càng về cuối cuộc thi lại càng xuống phong độ.

Người đẹp Peru cũng gây tiếc nuối vì trắng tay. Dù bị chấn thương đầu gối nhưng cô đã cố gắng tham dự các đêm trình diễn. Ông Nawat cho rằng nếu cho đại diện Peru vào top là không công bằng với các thí sinh khác vì cô đã bỏ lỡ nhiều sự kiện.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippines - Emma Mary Tiglao vẫn đang là chủ đề được quan tâm trên các diễn đàn sắc đẹp.

Dù kết quả làm hài lòng khán giả nhưng Emma Mary Tiglao vẫn vướng ồn ào sau đăng quang. Cô đang bị chỉ trích dữ dội ở quê nhà vì những quan điểm chính trị bị cho là sai lệch khi còn là MC. Những thông tin này tạo nên khởi đầu đầy phức tạp và thách thức cho nhiệm kỳ của cô.