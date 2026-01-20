Thanh Thủy vướng tin hẹn hò Trịnh Thăng Bình

Tin đồn rộ lên khi nhiều khán giả gặp Thanh Thủy rời sự kiện hôm 13/1 bằng chiếc xe hơi của Trịnh Thăng Bình. Xế hộp này cũng từng xuất hiện trong MV của nam ca sĩ. Trước đó, hai người được cho là check-in ở cùng một hầm xe. Người hâm mộ còn chỉ ra những điểm tương đồng trong trang phục của Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình gần đây. Họ có nhiều món đồ giống nhau như vòng cổ, nhẫn, khăn... Hoa hậu Việt Nam 2022 gần đây còn mặc nhiều trang phục của Thom Browne - thương hiệu Trịnh Thăng Bình thường sử dụng và có những món giống hệt.

Từ vài tháng trước, tin đồn họ hẹn hò rộ lên nhưng cặp sao giữ im lặng. Ngôi Sao liên hệ với hai bên nhưng chưa nhận được phản hồi.

Thanh Thủy - Trịnh Thăng Bình được cho dùng nhiều món đồ giống nhau.

Trước đó, Thanh Thủy từng vướng tin hẹn hò ca sĩ Negav vào tháng 5/2025. Thời điểm đó, hoa hậu cho biết có nhiều điều không đúng, thông tin tiêu cực khiến cô buồn. "Hiện tại, tôi chỉ không ngừng nghỉ, cố gắng từng ngày cho những ước mơ, công việc, vì gia đình và người thân yêu", cô nói.

Hoa hậu còn từng được cho là có nhiều dấu hiệu hẹn hò với ca sĩ Soobin. Cả hai hợp tác trong MV Dancing in the dark của ca sĩ. Thời điểm đó, Soobin từng đăng lên story (tin tồn tại 24 giờ) của Instagram hình chụp cuốn tạp chí trên máy bay có ảnh của Thanh Thủy. Anh cũng chỉ theo dõi mình Thanh Thủy trên trang cá nhân. Sau đó, hoa hậu còn sử dụng ca khúc của Soobin làm nhạc nền cho video đăng trên Tik Tok. Khi dự lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, cả hai có cử chỉ tình tứ.

Thanh Thủy check-in ở hầm để xe mà Trịnh Thăng Bình nhiều lần quay, chụp.

Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về gu bạn trai, hoa hậu cho biết cô thích một người có chiều cao tương đồng với mình. "Tôi thích một người tinh tế, quan tâm tới tôi cũng như ba mẹ. Người này không chênh lệch tuổi quá nhiều so với tôi". Thanh Thủy cho biết cô sẽ không công khai chuyện hẹn hò mà chỉ đến khi quyết định kết hôn, cô mới chia sẻ với công chúng.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch năm 2021. Cô tham dự Miss International 2024 tại Tokyo, Nhật Bản và trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang sân chơi sắc đẹp này.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988 tại TP HCM. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2006, debut cùng nhóm La Thăng. Sau khi nhóm tan rã, anh hoạt động solo, là chủ nhân của nhiều bản hit như Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn, Người ấy...