Kết thúc nhiệm kỳ 2 cuộc thi Hoa hậu, Thanh Thủy trở về hình ảnh Gen Z năng động

Mặc dù đăng quang cuộc thi nhan sắc lâu đời Hoa hậu Việt Nam được 3 năm, sau đó tiếp tục đăng quang một trong 3 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss International 2024, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn được coi là một nàng hậu giản dị.

Năm 2025, người đẹp kết thúc nhiệm kỳ của 2 cuộc thi nhan sắc lớn, cô đã có những hoạt động vô cùng ý nghĩa trên 2 cương vị danh giá này. Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng đã vinh dự nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024, trong khuôn khổ giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Trở về là một cô nàng Gen Z, Hoa hậu Thanh Thủy lại tiếp tục lựa chọn những trang phục năng động, trẻ trung, mang hai mang màu chủ đạo là trắng và đen.

Ngoại trừ những lần hiếm hoi xuất hiện trên cương vị Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024 cùng một vài món đồ hàng hiệu, đa số những loạt ảnh của cô đều là trang phục đời thường giản dị, không hề khoa trương.

Trang phục trên sàn diễn và trong loạt ảnh quảng cáo gần đây của Hoa hậu Thanh Thủy cũng mang đậm tinh thần Gen Z trẻ trung, đáng yêu.

Hơn một năm qua, Hoa hậu Thanh Thủy làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách của một Hoa hậu Việt Nam và một Hoa hậu Quốc tế với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.