Tiên Nguyễn cùng loạt sao Việt khoe nhan sắc 10 năm trước

Từ cách đây 10 năm, fashionista Tiên Nguyễn đã chuộng lối trang điểm kiểu Tây với đặc trưng là mắt khói sắc sảo. So với nhan sắc hiện tại, ái nữ nhà doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn không có nhiều thay đổi.

Tương tự Tiên Nguyễn, Á hậu Thảo Nhi Lê cũng kết thân với lối trang điểm đậm từ 10 năm trước.

Người mẫu Linh Rin cũng hưởng ứng trend 'nhìn lại năm 2016'. Thời điểm bấy giờ, bà xã doanh nhân Phillip Nguyễn còn là người mẫu ảnh, góp mặt trong phim Lời nói dối ngọt ngào (2016).

Quỳnh Anh Shyn khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ ảnh thời 2016 khác hẳn với phong cách phóng khoáng, gợi cảm hiện tại. Một thập kỷ trước, Quỳnh Anh Shyn là mẫu ảnh đình đám, nổi tiếng với phong cách ngọt ngào, nhí nhảnh cùng style trang điểm kiểu Hàn Quốc.

Ca sĩ Tóc Tiên khoe khoảnh khắc ngồi ghế giám khảo cùng ca sĩ Văn Mai Hương trong chương trình Vietnam Idol Kids 2016. Thời điểm bấy giờ, Tóc Tiên gắn liền với mái tóc ngắn cá tính, còn Văn Mai Hương có gương mặt đầy đặn, mũm mĩm. Đầu năm 2016, Văn Mai Hương cũng từng giảm thành công 10 kg, cải thiện vóc dáng thon thả hơn.

Ngoại hình diễn viên Kaity Nguyễn năm 2016 được khán giả khen có nét giống với người mẫu đình đám một thời - Lily Maymac. Visual của nữ chính Em chưa 18 lúc bấy giờ vừa có nét ngây thơ vừa mang hơi hướng sexy, nổi loạn.

Ca sĩ Phương Ly được khán giả khen xinh đẹp, chuẩn vibe 'nàng thơ' khi khoe loạt ảnh chụp cách đây một thập kỷ. Nếu trước đây giọng ca sinh năm 1990 gắn liền với hình ảnh trắng trẻo, ngọt ngào thì nay, màu da của cô thiên hẳn về gam nâu khỏe khoắn, cá tính. Người đẹp tanning để có làn da nâu óng ả, đổi gu thời trang gợi cảm cùng phong cách trang điểm mang hơi hướng phương Tây.

Huyền Baby tự nhận 10 năm trước trông cô còn 'dừ' hơn hiện tại. 'Chị đẹp' sinh năm 1989 cũng được người hâm mộ khen ‘'lão hóa ngược' khi diện mạo ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.

Ca sĩ Minh Hằng khoe nhan sắc ít son phấn cùng phong thời trang trẻ trung, năng động trong chuyến du lịch Paris năm 2016. Sau một thập kỷ, Minh Hằng nói sự nghiệp lẫn cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Giọng ca Một vòng trái đất đã kết hôn, có một bé trai 2 tuổi.