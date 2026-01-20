Nữ sinh quê Thanh Hóa tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 2006, đến từ Thanh Hóa đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với vóc dáng ấn tượng, thành tích học tập xuất sắc.

Nguyễn Thị Thu Hằng cao 1m75, nặng 51 kg, có số đo ba vòng 78-59-91 cm. Cô hiện học ngành Công nghệ tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thu Hằng được kết nạp Đảng từ tháng 6/2024, khi mới 18 tuổi nhờ thành tích học tập và sinh hoạt xuất sắc. Thu Hằng đạt thành tích ba năm liền là học sinh giỏi ở cấp phổ thông. Vào đại học, cô trở thành bí thư lớp, là thành viên ban chấp hành Viện Ngân hàng của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, cô từng lọt Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2024, giành Á khôi 1 Sinh viên thanh lịch toàn quốc 2024.

Đôi chân dài cực phẩm của nữ sinh quê Thanh Hóa.

Thu Hằng đặt mục tiêu nâng cao khả năng tiếng Anh để theo đuổi công việc MC song ngữ. Hiện cô là Cộng tác viên VTV chương trình Around Vietnam, Mỗi ngày một niềm vui,...

Vào tháng 3/2026 tới, top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…