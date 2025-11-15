Thanh Thủy bật khóc khi trở lại Nhật Bản

Tối 14/11, Hoa hậu Thanh Thủy có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường trở lại Nhật Bản. Trong chuyến đi lần này, cô đồng hành cùng thí sinh Miss International 2025, hỗ trợ hoạt động của ban tổ chức với vai trò đương kim hoa hậu. Người đẹp cũng chuẩn bị cho khoảnh khắc final walk quan trọng trên sân khấu chung kết.

Bố mẹ Hoa hậu Thanh Thủy đã từ Đà Nẵng vào TPHCM để tiễn con gái. Sự xuất hiện bất ngờ của bố mẹ khiến cô bất ngờ và nghẹn ngào. Thanh Thủy đã không gặp bố mẹ suốt nhiều tháng qua vì lịch trình làm việc dày đặc.

Đông đảo người hâm mộ ra sân bay tiễn Thanh Thủy.

Đông đảo người hâm mộ cũng có mặt tại sân bay để tiễn Hoa hậu Thanh Thủy trước khi lên đường. Cô hạnh phúc khi nhận được bánh kem chúc mừng và tình cảm nồng nhiệt từ khán giả.

“Tôi trở lại Nhật Bản với một trái tim đầy biết ơn. Hơn một năm qua là hành trình thật sự đáng nhớ đối với tôi. Tôi hy vọng final walk trở thành một dấu ấn đẹp cho nhiệm kỳ, một lời chào trọn vẹn gửi đến mọi người và cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho gia đình, khán giả và quê hương đã luôn ở phía sau ủng hộ”, Thanh Thủy chia sẻ.

Hơn một năm qua, Thanh Thủy làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách Miss International 2024. Cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.

Thanh Thủy xúc động khi được bố mẹ tiễn ra sân bay.

Hoa hậu Thanh Thủy sẽ có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ trước hơn 13.000 khán giả tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra ở sân vận động quốc gia Yoyogi, Nhật Bản vào ngày 27/11.

Năm nay, cuộc thi không tổ chức trong hội trường thành phố Tokyo Dome như thường lệ mà diễn ra tại không gian rộng lớn của sân vận động, hứa hẹn nhiều điểm mới mẻ. Sân vận động quốc gia Yoyogi có sức chứa 13.291 người với 9.079 chỗ ngồi tại khán đài, 4.124 chỗ ngồi tại sân vận động và 88 chỗ ngồi thuộc khu hoàng gia.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Quốc tế 2025 cũng có nhiều đổi mới, thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp. Ông Stephen Diaz - Giám đốc truyền thông Hoa hậu Quốc tế tiết lộ năm nay có hai phiên bản đêm chung kết. ''Chúng tôi muốn khán giả Nhật Bản được trải nghiệm cảm giác hồi hộp và phấn khích, bên cạnh những màn nhảy múa", ông chia sẻ.

Huỳnh Thị Thanh Thủy là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế. Trong suốt nhiệm kỳ, Thanh Thủy hoạt động sôi nổi, công tác ở nhiều quốc gia. Cô là một trong những hoa hậu quốc tế nổi bật trong năm 2025.