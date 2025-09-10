Hoa hậu Thanh Thủy final walk trước 13.000 người ở Nhật Bản

Ngày 4/9, ông Stephen Diaz - Giám đốc truyền thông Hoa hậu Quốc tế - đã đăng tải bài viết tiết lộ về công tác tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 11 ở Nhật Bản.

“Thể thức mới, đội ngũ sản xuất mới, ý tưởng mới. Một phiên bản Hoa hậu Quốc tế hoàn toàn mới cho năm nay và những năm tiếp theo”, ông Stephen Diaz viết.

Ông cũng xác nhận chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 sẽ diễn ra ở địa điểm mới. Năm nay, cuộc thi không tổ chức trong hội trường thành phố Tokyo Dome như thường lệ mà diễn ra tại sân vận động quốc gia Yoyogi ở Shibuya, Tokyo, Nhật Bản.

Hoa hậu Thanh Thủy có màn final walk trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra ngày 27/11 tại Nhật Bản.

Sân vận động quốc gia Yoyogi có sức chứa 13.291 người với 9.079 chỗ ngồi tại khán đài, 4.124 chỗ ngồi tại sân vận động và 88 chỗ ngồi thuộc khu hoàng gia.

Với sức chứa ấn tượng, đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 hứa hẹn diễn ra hoàng tráng, mãn nhãn. Thông tin cũng khiến fan sắc đẹp Việt xôn xao vì Hoa hậu Thanh Thủy sẽ có màn final walk ấn tượng trước hơn 13.000 khán giả.

''Háo hức chờ màn final walk của Thanh Thủy quá. Cô ấy sẽ khép lại nhiệm kỳ rực rỡ trước 13.000 khán giả'', ''Thanh Thủy sẽ là một trong những Hoa hậu Quốc tế có màn final walk hoành tráng nhất'', ''Năm nay ban tổ chức đầu tư quá, rất đáng mong chờ''... khán giả bình luận.

Ông Diaz cũng nhấn mạnh rằng việc cải tổ cuộc thi được thực hiện dựa trên nguyên tắc tôn trọng thí sinh, và nói thêm: “Chúng tôi tin rằng không cần phải kiếm tiền từ các cô gái tham gia cuộc thi chỉ để giải trí''.

Đặc biệt, ông còn tiết lộ năm nay sẽ có hai phiên bản đêm chung kết. ''Chúng tôi muốn khán giả Nhật Bản được trải nghiệm cảm giác hồi hộp và phấn khích, bên cạnh những màn nhảy múa", ông chia sẻ.

Ông Diaz còn không ngần ngại cho rằng hiện nay có nhiều cuộc thi sắc đẹp lấy thí sinh để mua vui và kinh doanh kiếm tiền nhưng Hoa hậu Quốc tế vẫn luôn tập trung vào mục tiêu cốt lõi vốn có.

"Hiện nay nhiều cuộc thi nhan sắc chỉ xoay quanh các vụ tước vương miện, dính drama hay sự bất tài của chủ sở hữu, thay vì tôn vinh đương kim hoa hậu và những thí sinh tiềm năng. May mắn thay, Miss International không thuộc về nhóm đó. Các giám đốc quốc gia và thí sinh có thể yên tâm khi đồng hành cùng chúng tôi'', ông nói.

Bên cạnh đó, ông Diaz thẳng thắn phản hồi những ý kiến cho rằng Miss International là cuộc thi ngày càng nhàm chán.

"Nếu có điều kiện thì hãy đến Nhật Bản và xem trực tiếp chương trình. Còn nếu ngay cả điều đó cũng không làm được thì bạn không có quyền nói bất cứ điều gì. Và hãy ngừng gắn thẻ cũng như gửi tin nhắn trực tiếp cho tôi'', ông Diaz viết.

Huỳnh Thị Thanh Thủy là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế. Trong suốt nhiệm kỳ, Thanh Thủy hoạt động sôi nổi. Cô vừa có chuyến đi tới Myanmar. Trước đó, Thanh Thủy có chuyến đi lịch sử tới Angola. Dự kiến trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Thanh Thủy sẽ công tác qua hơn 10 quốc gia.