Hoa hậu Thanh Thủy khoe sắc ở Thái Lan, tạo nên khoảnh khắc dí dỏm thu hút 'triệu view'

Tại xứ sở Chùa Vàng, Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong trang phục truyền thống Chut Thai, tham quan chùa Wat Arun, một trong những biểu tượng văn hóa tâm linh nổi tiếng tại Bangkok. Hình ảnh nền nã, thanh lịch của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng và truyền thông Thái Lan.

Bên cạnh tham quan và giao lưu văn hóa, Hoa hậu Thanh Thủy còn ghi dấu ấn qua đoạn video hướng dẫn Hoa hậu Thái Lan hát tiếng Việt - một khoảnh khắc thân thiện và thú vị, nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Phong thái hài hước, gần gũi cùng khả năng kết nối tự nhiên giúp cô tiếp tục khẳng định hình ảnh một Miss International năng động, tích cực và truyền cảm hứng.

Đảm nhiệm vai trò giám khảo vòng phỏng vấn kín tại Miss International Thailand 2025, Thanh Thủy đã gửi đến các thí sinh những lời chia sẻ truyền cảm hứng: “Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc trong hành trình này. Vì dù thử thách đến đâu, đó cũng sẽ là những bài học quý giá. Biết đâu, đây sẽ trở thành ký ức đẹp nhất trong cuộc đời các bạn”.

Xuất hiện rạng rỡ trong đêm chung kết Miss International Thailand 2025, Huỳnh Thị Thanh Thủy gây ấn tượng với layout cuốn hút, thần thái nổi bật và cùng trao vương miện cho tân Hoa hậu. Cô cũng không quên gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến người kế nhiệm mới, khép lại chuyến công tác tại Thái Lan đầy ý nghĩa.

Thông qua các hoạt động tại Thái Lan, Hoa hậu Thanh Thủy không chỉ khẳng định vai trò một đại sứ sắc đẹp quốc tế, mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nền văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần kết nối toàn cầu mà Miss International hướng đến.

"Nàng Hậu" sẽ tiếp tục hành trình quốc tế với chuyến công du đến Campuchia vào giữa tháng 10 trước khi khép lại nhiêm kỳ rực rỡ của Hoa hậu Quốc tế từ Việt Nam.