Hoa hậu Thanh Thủy đáng yêu tựa "cô bạn nhà bên" với phong cách nữ sinh Hàn Quốc

Hoa hậu Thanh Thủy đang có chuyến công du tại Hàn Quốc trước khi kết thúc nhiệm kỳ Miss International 2024. Trong những ngày ở Hàn, nàng hậu đã nhanh chóng khoác lên những set đồ lấy cảm hứng từ đồng phục học sinh Hàn Quốc.

Vốn có lợi thế đôi chân dài miên man, Hoa hậu Thanh Thủy càng thêm nổi bật khi kết hợp váy ngắn xếp li cùng sơ mi trắng, cà vạt và áo vest cách điệu. Set đồ còn có màu hồng nhạt càng tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào của nàng hậu.

Trong một hoạt động khác, Hoa hậu Việt Nam 2022 lại phối chân váy ngắn với sơ mi kèm áo cardigan, vừa đủ ấm cho tiết trời se lạnh của Hàn Quốc vừa thời thượng, nhìn chẳng khác gì các nữ sinh trường nhà giàu trong phim Hàn Quốc.

Đến khi chọn chân váy dài, Hoa hậu Thanh Thủy lại mặc cùng áo crop-top khoe vòng eo thon. Đôi giày Mary Jane cổ điển là đủ để nàng hậu có được diện mạo thanh lịch, trẻ trung.

Gần 3 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy ngày càng xinh đẹp hơn trước. Dù chỉ thả tóc xõa, trang điểm rất nhẹ thì nàng hậu vẫn ghi điểm với làn da mịn màng, ngũ quan cân đối và thần thái luôn rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Với style và nhan sắc ngày càng thăng hạng, Thanh Thủy đang là gương mặt được nhiều nhãn hàng cao cấp mời hợp tác. Vì thế, netizen đang chờ ngày Thanh Thủy trở thành "bạn thân" của một nhà mốt lừng danh nào đó, nhất là khi thời gian gần đây, cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của nhiều thương hiệu lớn.

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, Thanh Thủy luôn thân thiện, hài hước nên càng được nhiều người yêu quý. Nàng hậu thường có những biểu cảm, hành động đáng yêu trong hậu trường, khiến netizen thấy cô như em gái trong nhà chứ không hề lạnh lùng xa cách.