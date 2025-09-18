Tân hoa hậu Yến Nhi chăm mặc crop top khoe eo

Yến Nhi có chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Tự tin về đường cong nuột nà, cô ưu tiên các kiểu trang phục với khoảng hở chừng mực tôn hình thể.

Crop top dáng quây tối giản được người đẹp 21 tuổi kết hợp váy ngắn ôm sát, tạo nên phong cách trẻ trung.

Trong khi đó, áo xếp nếp bất đối xứng đỏ rực kèm chân váy cạp trễ xẻ cao làm nổi bật làn da trắng và đem tới cho Yến Nhi vẻ quyến rũ.

Tân hoa hậu cũng không bỏ qua mốt bralette ren phối quần jeans cạp cao, pha trộn nét sexy và năng động.

Set đồ lụa viền ren trắng mang cảm hứng đồ ngủ là cách Yến Nhi làm mới hình ảnh đời thường.

Có lúc người đẹp Đắk Lắk chọn xiêm y phóng khoáng hơn với bra top và chân váy xẻ cao đến hông, phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể.

Thân hình mảnh mai nhưng số đo ba vòng lý tưởng giúp Yến Nhi dễ dàng chinh phục nhiều thiết kế sexy.

Bên cạnh crop top và bra top, các kiểu đồ cut-out khoe eo cũng là "bạn đồng hành thân thiết" của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

Nhan sắc Gen Z không ít lần thực hiện các bộ ảnh với trang phục nhiều khoảng hở, hướng đến hình ảnh táo bạo.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004 tại Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ), đang học thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến. Cô từng vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024 trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 hôm 14/9.