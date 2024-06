Song Hye Kyo phá cách với đầm đỏ, khoét ngực sâu

Song Hye Kyo đăng tải ảnh trên Instagram, tiết lộ dự tiệc Chaumet Gala Dinner. Diễn viên diện đầm đỏ khoét cổ sâu, đeo trang sức cao cấp.

Song Hye Kyo đa phần mặc trang phục đen - trắng hoặc các màu pastel khi dự sự kiện, do đó, lựa chọn váy áo lần này thu hút nhiều chú ý.

Diễn viên chụp ảnh cùng đàn em đồng hương Cha Eun Woo (ngoài cùng bên phải) và CEO của thương hiệu, Charles Leung, tại sự kiện.

Song Hye Kyo dự hoạt động ở Venice

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh của Song Hye Kyo trong chuỗi hoạt động tại Venice được đăng tải.

Diễn viên trước giờ dự hoạt động.

Song Hye Kyo sang Italy từ hồi đầu tuần theo lời mời của thương hiệu.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim 'Trái tim mùa thu' (2000). Cô đóng 'All In' (2003), 'Full House' (2004), 'Hậu duệ mặt trời' (2016) và 'The Glory' (2023). Gần đây, có thông tin diễn viên đang xem xét kịch bản phim 'Black Nuns', tuy nhiên chưa xác nhận.

Dù nhiều lần gây tranh cãi về diễn xuất, nữ diễn viên duy trì sức hút và vị thế trên màn ảnh Hàn hơn 20 năm, thuộc top sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Năm ngoái, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim 'The Glory' (Vinh quang trong thù hận).

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo thêm kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô ước tính có khối tài sản trị giá 20 triệu USD.

