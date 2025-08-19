Hãng đồng hồ Thụy Sĩ khiến người Trung Quốc phẫn nộ vì ảnh quảng cáo 'mắt xếch'

Bức ảnh gây tranh cãi nằm trong loạt hình giới thiệu bộ sưu tập Swatch Essentials. Theo Reuters, cách tạo dáng "mắt xếch" của người mẫu đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội tại Trung Quốc. Nhiều bình luận cho rằng nó tái hiện hành động mang tính chế giễu đôi mắt người châu Á.

Trong bài phản hồi bằng tiếng Trung và Anh trên Weibo hôm 16/8, Swatch cho biết đã "lưu ý những lo ngại gần đây" và xóa mọi tài liệu liên quan chiến dịch quảng bá trên toàn thế giới. "Chúng tôi chân thành xin lỗi về bất kỳ sự khó chịu hoặc hiểu lầm nào mà điều này có thể gây ra", hãng đồng hồ Thụy Sĩ lên tiếng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng lời xin lỗi này chưa đủ. Một tài khoản Weibo với hơn một triệu lượt theo dõi cáo buộc Swatch "phân biệt chủng tộc với người Trung Quốc" và kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền đưa ra động thái quyết liệt hơn. Nhiều người khác nhận định "cử chỉ mắt xếch" là hành vi cố ý phân biệt đối xử và đề nghị tẩy chay. "Hình ảnh thương hiệu đã sụp đổ. Swatch nghĩ rằng họ có thể xin lỗi và cứu vãn mọi thứ sao? Không đơn giản vậy đâu", một tài khoản Weibo viết.

Nam người mẫu châu Á kéo đuôi mắt lên cao trong loạt ảnh giới thiệu bộ sưu tập Swatch Essentials.

Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất của Swatch Group - công ty sở hữu nhiều thương hiệu đồng hồ nổi tiếng như Omega, Longines, Tissot... Năm ngoái, 27% doanh số của tập đoàn đến từ khu vực Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau. Nhưng cũng giống nhiều hãng phương Tây khác, Swatch đang phải vật lộn cùng doanh số sụt giảm do điều kiện thị trường khó khăn dai dẳng và nhu cầu yếu đối với hàng tiêu dùng nói chung. Hồi tháng 7, tập đoàn báo cáo doanh thu ròng giảm 11,2% trong nửa đầu năm, theo Times of India.

Swatch không phải thương hiệu đầu tiên vướng cáo buộc phân biệt chủng tộc. Năm 2018, Dolce & Gabbana bị kêu gọi tẩy chay bởi video quảng bá với người mẫu châu Á sử dụng đũa gắp pizza. Dior lao đao vì loạt hình gây cảm giác "bôi xấu phụ nữ Trung Quốc" năm 2021, rồi 2023 lại phải gỡ ảnh người mẫu mắt xếch trong quảng cáo mỹ phẩm. Bên cạnh đó, Prada hay Gucci cũng từng gặp scandal tương tự.