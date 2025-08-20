'Dâu hào môn' Phương Nhi hiếm hoi dự sự kiện cùng chồng

Á hậu Phương Nhi cùng chồng - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - góp mặt tại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Á hậu Phương Nhi (trái) và chồng dự sự kiện sáng 19/8. Ảnh: Hoàng An

Người đẹp 23 tuổi ngồi gần ông xã trong chương trình. Cô diện váy trắng xếp nếp, khoác khăn choàng làm điểm nhấn, trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng. Đây là lần thứ hai Phương Nhi xuất hiện công khai cùng chồng tại sự kiện liên quan đến tập đoàn, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4.

Phương Nhi thu hút ống kính phóng viên. Ảnh: Hoàng An

Ngoài công việc, cặp vợ chồng thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước. Một nguồn tin thân cận Phương Nhi cho biết á hậu dự định tổ chức lễ cưới vào năm 2026. Trước đó vào tháng 1, lễ ăn hỏi của Phương Nhi và Minh Hoàng diễn ra tại Thanh Hóa - quê nhà cô dâu với an ninh thắt chặt, hạn chế ghi hình, livestream.

Sau khi lễ ăn hỏi, Phương Nhi đóng các tài khoản mạng xã hội, không xuất hiện trong hoạt động giải trí. Trước đó, cô tích cực tham gia casting phim điện ảnh, đóng TVC, liên tục dự sự kiện.

Phương Nhi và ông xã Minh Hoàng được cho là sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau.

Phương Nhi đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Cô đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 hồi tháng 8/2022, tổ chức ở Gia Lai (Bình Định cũ). Chồng hơn Phương Nhi 2 tuổi, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.