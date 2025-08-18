Cô gái vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới thi hoa hậu

Người đẹp Kaylyn Slevin đã đăng ký dự thi cuộc thi Miss Charm USA 2025 nhằm tìm kiếm tấm vé tới đấu trường Miss Charm 2025. Cô đeo sash của vùng Palm Springs, California tại cuộc thi.

Kaylyn Slevin có sự đầu tư chỉn chu cho cuộc thi năm nay. Trên trang cá nhân, cô thể hiện quyết tâm: "Với trái tim nhiệt huyết và bước đi trong phước lành, tôi mới chỉ bắt đầu hành trình của mình".

Kaylyn Slevin không phải là gương mặt xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành giải Á hậu 2 tại Hoa hậu bang California 2025.

Kaylyn Slevin cũng từng gây chú ý khi đứng thứ 11 trong cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler năm 2021. Năm đó, người đứng đầu danh sách này là Lisa (BlackPink). Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là một bảng xếp hạng thường niên của TC Candler , ra mắt lần đầu vào năm 1990. Đơn vị này dựa theo thông tin tổng hợp từ các diễn đàn cùng với việc tham khảo mức độ nổi tiếng và đặt ra nhiều tiêu chí riêng để đưa ra những ứng cử viên cho hạng mục của nam và nữ.

Vị trí thứ 11 trong danh sách top 100 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới năm 2021 đã giúp Kaylyn Slevin trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô có trang cá nhân với hơn 595.000 người theo dõi.

Kaylyn Slevin được yêu mến nhờ gương mặt cân đối, hài hòa nhưng không kém phần sắc sảo và mái tóc vàng óng ả.

Trên trang cá nhân, cô thường khoe hình ảnh về cuộc sống xa hoa với những chuyến nghỉ dưỡng và tiệc tùng lộng lẫy. Cô cũng thường xuyên tham dự các sự kiện của giới giải trí, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi sắc đẹp nhưng gương mặt đẹp được xem là lợi thế của Kaylyn Slevin. Cô được nhận xét là thí sinh tiềm năng của cuộc thi Miss Charm USA 2025. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 1/9.

Năm ngoái, đại diện Mỹ tại Miss Charm tổ chức ở Việt Nam là người đẹp Angel Reyes, lọt vào top 20. Cuộc thi dự kiến tổ chức ở Los Angeles, Mỹ tuy nhiên nhiều lần hủy lịch và sau đó được chuyển về TPHCM.

Miss Charm 2025 là lần thứ 3 cuộc thi được tổ chức, dự kiến diễn ra ở Việt Nam vào cuối năm nay. Hiện đã có 14 quốc gia xác nhận tham dự. Đương kim hoa hậu là người đẹp Malaysia - Rashmita Rasindran.