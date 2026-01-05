'Soi' thời trang của sao Việt du lịch năm mới: Áo lông, áo phao vẫn là 'chân ái'

Đi ngắm tuyết trắng ở Nhật Bản, Tâm Tít diện phong cách sang chảnh với áo lông dài chấm đất. Bên trong cô phối cả 'cây' đồ đen cool ngầu.

Hương Giang đón năm mới ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng bạn trai. Hoa hậu lên đồ ấm áp nhưng vẫn tôn dáng khi chụp hình giữa trời tuyết. Để giữ ấm cho đôi chân, cô mặc quần tất dày màu nude, phù hợp với váy ngắn.

Trong một outfit khác, nàng hậu chuyển giới nổi bật giữa trời tuyết trắng với bộ đồ thể thao trắng. Điểm nhấn là chiếc khăn lông và bịt tai cực sành điệu.

Á hậu Kiều Loan chọn Cáp Nhĩ Tân - một địa điểm băng tuyết cực kỳ lạnh của Trung Quốc. Người đẹp diện set đồ lông tông màu trầm ấm áp.

Kiều Loan mặc đồ phao ôm sát thân hình khi đi trượt tuyết. Trang phục giúp cô tạo đường cong nhưng vẫn ấm áp giữa tuyết trắng.

Trái ngược với các đàn chị, Xoài Non và Gil Lê có chuyến du lịch Thượng Hải cùng nhau dịp năm mới.

Xoài Non mặc váy siêu ngắn phối boots cao đến đầu gối, tay trong tay cùng Gil Lê đi chơi Thượng Hải.