Vợ tặng đại gia Minh 'Nhựa' đồng hồ gần hai tỷ đồng

Trên trang cá nhân, Minh "Nhựa" chia sẻ loạt ảnh lái mẫu siêu SUV mang tên Lamborghini Urus SE mới tậu, tay trái đeo món quà xa xỉ từ bà xã. Anh không quên cảm ơn Mina Phạm đã chiều chuộng sở thích của mình và bày tỏ tình yêu với bạn đời.

Mẫu phụ kiện của doanh nhân 43 tuổi là thiết kế Patek Philippe dòng Complications cỡ 40 mm, được yết 67.267 USD (gần 1,8 tỷ đồng), trong khi giá bán tại Việt Nam là xấp xỉ 2 tỷ đồng. Tác phẩm làm từ vàng trắng, dây da cá sấu, chống nước ở độ sâu 30 mét, sử dụng mặt kính sapphire chống trầy xước, trong khi nắp lưng sapphire cho phép chiêm ngưỡng bộ máy cơ học phức tạp bên trong. Trái tim của đồng hồ là cỗ máy tự động 26-330 S QA LU 24H, có khả năng dự trữ năng lượng 35-45 giờ, tích hợp lịch năm (annual calendar) - sáng tạo mang tính biểu tượng của thương hiệu Thụy Sĩ.

Minh "Nhựa" khoe chiếc đồng hồ cao cấp vợ tặng dịp Lễ Tình nhân.

Tác phẩm Patek Philippe Complications Annual Calendar Moon Phases vàng trắng được yết giá 67.267 USD.

Mina Phạm từng tiết lộ trong mắt cô, Minh "Nhựa" chưa hoàn hảo nhưng sẵn sàng chiều vợ vô điều kiện, đối xử chu đáo, luôn ghi nhớ sở thích và những lời cô nói. Người đẹp thường đăng nhiều hình ảnh cho thấy cuộc sống nhung lụa với những chuyến du lịch đắt đỏ và tủ đồ tràn ngập sản phẩm từ các nhà mốt cao cấp. Cô sưu tập loạt túi Hermes với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, gồm cả Birkin lẫn Kelly da cá sấu bạch tạng - tuyên ngôn của giới thượng lưu. Hot mom 36 tuổi còn được chồng đại gia tặng không ít mẫu đồng hồ Richard Mille siêu xa xỉ như: RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman phiên bản Gloria (sản xuất giới hạn 7 chiếc trên toàn cầu); RM 74-01 Automatic Winding Tourbillon giá dao động 400.000 - 550.000 USD (10,5 tỷ - 14,5 tỷ đồng); RM 07-01 Automatic Winding Coloured Ceramics màu Lavender Pink 265.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng); RM 07-01 Gold Carbon TPT 260.000 USD (gần 6,9 tỷ đồng).

Vợ chồng Minh "Nhựa" - Mina Phạm.

Minh "Nhựa" tên thật Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983, là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - tổng giám đốc công ty Nhựa Long Thành. Ở tuổi 43, anh có cuộc sống hôn nhân viên mãn và công việc kinh doanh thuận lợi.

Mina Phạm tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990, ở bên Minh "Nhựa" sau khi anh ly thân vợ đầu. Cả hai có giai đoạn đối mặt sóng gió tình cảm, doanh nhân từng mô tả đây là "cuộc tình đầy trắc trở, bão táp phong ba, nhưng chân tình và thời gian đủ làm mọi thứ tốt đẹp dần lên". Họ có hai con chung, ngoài ra Minh "Nhựa" còn có ba con riêng với vợ cũ.