Selena Gomez gây bất ngờ với diện mạo mới trên thảm đỏ Cannes

Mới đây, Selena Gomez khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo mới trên thảm đỏ Cannes 2024 ngày thứ 5. Cô lựa chọn thiết kế váy cổ điển đến từ nhà mốt Saint Laurent, dáng trumpet màu đen trắng, trễ vai, tôn lên nét đẹp thanh lịch phối cùng bộ trang sức kim cương sang trọng. Vogue mô tả: "Bộ cánh hoàn hảo với Selena Gomez. Nữ diễn viên trông sang trọng và quyến rũ với kiểu đầm trễ vai. Đường viền cổ của váy ôm lấy vai và ngực một cách mềm mại", đồng thời đánh giá cô là một trong số sao mặc đẹp nhất Cannes năm nay.

Selena Gomez sinh năm 1992, trở thành diễn viên nổi tiếng nhờ loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album âm nhạc của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard bao gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.

Ngoại hình hiện tại của Selena nhận được những lời khen tích cực. Trước đó, nhiều lần xuất hiện trên thảm đỏ các sự kiện lớn, công chúng nhận thấy Selena Gomez có nhiều sự thay đổi về ngoại hình, vóc dáng cô trở nên "phì nhiêu", thừa cân trông thấy, việc tăng cân mất kiểm soát khiến cho gương mặt già cô đi rất nhiều.

Selena được chẩn đoán mắc bệnh lupus vào khoảng giữa năm 2012, hậu quả của quá trình uống thuốc điều trị bệnh mang lại khiến cân nặng của cô lên xuống thất thường. Selena cũng phải đấu tranh với bệnh rối loạn lo âu và trầm cảm. Tháng 4 năm 2020, cô tiết lộ mình đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Selena Gomez đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm và chiến đấu với bệnh tật.

Bản thân Selena cũng chia sẻ thêm về quá trình cô đấu tranh với những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế hiện nay. "Cá nhân tôi cảm thấy có một tiêu chuẩn rất không thực tế khi nói đến thế giới làm đẹp và điều đó khiến tôi hơi buồn cho thế hệ của mình. Và dành cho bất kỳ ai nhìn một thứ gì đó có lẽ đã được chỉnh sửa để trông đẹp mắt, tôi chỉ muốn phá vỡ điều đó", cô trải lòng.

Cựu ngôi sao Disney không cố gắng giảm cân, chấp nhận cơ thể của mình. Cô cũng quyết định ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng dù không biết về trang điểm vì mong muốn mọi người không còn cảm thấy phải theo đuổi một tiêu chuẩn nào nữa. "Tôi thực sự chỉ mong trang điểm trở thành một niềm vui cho mọi người. Tôi không tin rằng mọi người phải trông giống một tiêu chuẩn nhất định. Tôi đã dành nhiều năm để làm điều đó và nó làm cạn kiệt sức lực của tôi. Đó là điều tốn thời gian", nữ ca sĩ cho hay.

