Selena Gomez và vị hôn phu mặc đối lập đi hẹn hò

Selena được khen sành điệu với bộ suit đen dáng suông kết hợp áo bó tiệp màu và túi xách Schiaparelli Face trang trí kim loại hình gương mặt, có giá 9.252 USD (hơn 238 triệu đồng). Trong khi đó, vị hôn phu Benny Blanco chọn áo linen thêu hoa mix quần họa tiết bò sữa, boots cao bồi và vòng cổ layer, tạo nên hình ảnh "vui tươi, giàu tính thử nghiệm", theo Page Six.

Phong cách "lệch pha" của cặp sao thu hút sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người đánh giá cao tinh thần thoải mái, luôn là chính mình khi cả hai ở bên nhau, không cần cố gắng thay đổi vì nửa kia. Mặt khác, một số ý kiến cho rằng diện mạo Benny quá xuề xòa, chưa xứng đôi với bạn đời. "Thật ngạc nhiên khi anh ấy không nỗ lực nhiều hơn. Dù Selena có yêu cầu hay không, đó là vấn đề về sự tôn trọng", độc giả Page Six bình luận.

Selena Gomez và vị hôn phu Benny Blanco hẹn hò ở New York tối 18/3. Ảnh: Backgrid

Đây không phải lần đầu Selena - Benny xuất hiện với phong cách đối lập. Tại bữa tiệc sau lễ trao giải Grammy năm ngoái, diễn viên Only Murders in the Building khẳng định dấu ấn qua bộ đầm ngắn phủ sequin, áo choàng dáng dài và giày cao gót mũi nhọn, còn nhạc sĩ mặc set đồ len móc sặc sỡ phối dép Birkenstock trắng.

Cặp uyên ương dự tiệc sau lễ trao giải Grammy 2024. Ảnh: Backgrid

Selena Gomez hẹn hò Benny Blanco từ hè 2023, công khai mối quan hệ vào tháng 12 cùng năm. Trước đó, họ là bạn bè hơn một thập kỷ, từng cộng tác trong một số ca khúc như I Can't Get Enough, Single Soon. Benny hơn Selena 4 tuổi, là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất thu âm người Mỹ, từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Katy Perry, Bruno Mars, Maroon 5, Kesha, Nicki Minaj...

Benny Blanco là bạn trai chính thức đầu tiên của giọng ca Love On từ khi cô chia tay Justin Bieber năm 2018. Selena nói Benny là "người đàn ông tuyệt vời nhất", mang lại cho cô cảm giác được yêu thương, che chở.