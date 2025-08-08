Selena Gomez tíu tít bên chồng sắp cưới ở lớp học làm bánh

Cặp sao trông rạng rỡ bên nhau tại khu ẩm thực Italy nổi tiếng Eataly ở Century City - nơi Selena Gomez tổ chức buổi học làm bánh để chào mừng ra mắt dòng nước hoa mới. Benny Blanco tham gia với Selena, tự tay trộn bột, đánh kem và hoàn thiện món bánh một cách ăn ý, theo Vogue.

Selena Gomez và Benny Blanco ở buổi làm bánh hôm thứ Ba. Ảnh: Backgrid

Cặp sao đều diện trang phục đơn giản, năng động. Selena mặc áo khoác cardigan dáng ngắn viền đen-trắng kết hợp áo tank top từ bộ sưu tập La Ligne x Dianna Agron - thương hiệu yêu thích của các "It-girl" New York. Cô kết hợp cùng quần jeans lửng ống loe tối màu và giày mũi nhọn đen bóng. Người đẹp búi tóc cao gọn gàng theo phong cách cổ điển, tạo điểm nhấn với khuyên tai lớn. Cô đeo chiếc nhẫn đính hôn kim cương, bất chấp việc phải nhào nặn bột bánh.

Trong khi đó, Benny Blanco vẫn giữ phong cách thoải mái quen thuộc, chỉ thay đổi đôi chút cho phù hợp với gian bếp: áo thun kem in họa tiết, quần jeans vá và buộc tạp dề in thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty của Selena.

Vị hôn phu của Selena Gomez vẫn đeo tạp dề in thương hiệu của cô khi rời sự kiện. Ảnh: Backgrid

Selena Gomez hiện tích cực quảng bá dòng nước hoa Rare Eau de Parfum - với các tầng hương caramel, vanilla và gỗ đàn hương - ra mắt trong tuần này. Cô cho biết quá trình tạo ra sản phẩm mới gắn liền với những kỷ niệm đẹp gần đây như đính hôn, sinh nhật tuổi 33.

Ca sĩ - diễn viên Mỹ được nhạc sĩ Benny Blanco cầu hôn vào tháng 12 năm ngoái sau hơn một năm yêu. Theo Dailymail, cặp sao đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào tháng 9 tại Montecito, California. Nguồn tin tiết lộ họ đã gửi thiệp cưới qua email và khách mời gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Taylor Swift - bạn thân Selena.

Đầu năm nay, Selena và vị hôn phu đã chuyển đến tổ ấm mới - biệt thự 35 triệu USD ở Beverly Hills, Los Angeles được hai người mua chung. Benny Blanco cho biết điều yêu thích nhất của anh mỗi ngày là thức dậy cùng Selena và làm bữa sáng cho cô. Ngoài tình yêu âm nhạc, cả hai có chung đam mê nấu nướng và thưởng thức các món ăn cùng nhau.