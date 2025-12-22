Áo dài 'cách tân' kiểu phanh ngực khiến dân mạng nóng mắt chê phản cảm

Càng về cuối năm, trang phục áo dài càng xuất hiện nhiều trong các bộ ảnh đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Việc cách tân các mẫu áo dài cũng được coi là một hình thức tôn vinh văn hóa truyền thống bằng sự đổi mới và sáng tạo, thổi hơi thở thời đại vào vẻ đẹp xưa. Tuy nhiên những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang tranh cãi dữ dội về hàng loạt mẫu áo dài bị coi là "cách tân" quá đà đến mức phản cảm.

Thậm chí, nhiều mẫu áo dài khoét sâu cổ, phanh cúc, phối ren hở bạo không chỉ gây “nóng mắt” mà còn làm dấy lên làn sóng chỉ trích rằng đã vượt quá ranh giới giữa sáng tạo thời trang và sự tôn trọng giá trị truyền thống.

Ngày 21/12, một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Thread chia sẻ hình ảnh mẫu “áo dài” Tết bị cho là phản cảm và nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt bình luận, chia sẻ, kéo theo cuộc tranh luận gay gắt về việc các nhãn hàng đang lạm dụng khái niệm “áo dài cách tân” để tạo hiệu ứng, bất chấp chuẩn mực văn hóa.

(Ảnh chụp màn hình)

Mẫu trang phục gây tranh cãi có phần cổ khoét sâu tạo hình chữ V, khác xa phom dáng kín đáo, nền nã vốn gắn liền với áo dài truyền thống. Đáng chú ý, bên trong lớp áo khoét sâu là phần ren màu đen lộ rõ, khiến tổng thể trang phục bị nhiều người đánh giá là dung tục, không phù hợp để xuất hiện trong bối cảnh Tết Nguyên đán, thời điểm mang nhiều ý nghĩa văn hóa, tâm linh đối với người Việt.

Phản ứng của cộng đồng mạng nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang bức xúc. Hàng loạt bình luận thể hiện sự phẫn nộ xuất hiện dày đặc: “Nhìn vào rõ ràng nó là áo dài bị biến tướng, có gọi là váy dài thì vẫn phản cảm”; “Nãy lướt qua mình cũng thấy hỏi chấm vô cùng”.

Nhiều ý kiến cho rằng việc dùng từ "áo dài" cho những thiết kế hở bạo là sự xúc phạm với quốc phục: “Đây không phải là sáng tạo, mà là biến tướng”,“Áo dài Tết mà khoét sâu, phanh cúc thế này thì mặc cho ai xem?”, “Tết là dịp sum vầy, trang nghiêm chứ không phải sàn diễn gợi cảm”...

Không ít bình luận thể hiện sự tiếc nuối xen lẫn bức xúc: “Áo dài nguyên bản đẹp, duyên dáng, sang như thế, sao cứ cố thiết kế làm lố đi làm gì vậy nhỉ? Nếu cách tân thì cũng vừa phải thôi, quốc hồn quốc túy của dân tộc mà brand làm như mấy cái váy ngủ. Mặc mấy kiểu này trông luộm thuộm”. Một số người thẳng thắn chỉ trích đây là “sự lạm dụng để bán được hàng”, cho rằng các nhãn hàng đang đánh đổi giá trị văn hóa để chạy theo thị hiếu gây sốc.

Tranh luận càng trở nên gay gắt khi nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về khái niệm “áo dài cách tân”. “Là do tui khó tính hay là các brand lạm dụng từ ‘áo dài cách tân’ quá. Mọi người biến tấu nhìn luộm thuộm, mất chất áo dài, nhìn sơ qua chỉ thấy giống cái xẻ tà chứ không nghĩ là áo dài”, một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình.

Bên cạnh làn sóng chỉ trích cũng có một số ý kiến trung lập, cho rằng mẫu áo nói trên chưa đến mức phản cảm, và có thể chấp nhận được nếu nhà thiết kế xử lý lại phần cổ, đính thêm nút áo để tăng sự kín đáo. Tuy nhiên, những quan điểm này khá lẻ loi trước làn sóng phản ứng dữ dội từ số đông.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước áp lực dư luận ngày càng gia tăng, cửa hàng thời trang đứng sau thiết kế gây tranh cãi này lên tiếng xin lỗi công khai. Trong thông báo, đại diện cửa hàng thừa nhận thiếu sót trong quá trình thiết kế và truyền thông, cho biết họ không lường trước được phản ứng tiêu cực từ cộng đồng. “Chúng mình đã không lường trước được phần thiết kế có thể gây ra cảm xúc tiêu cực như vậy. Đồng thời, việc sử dụng từ ‘áo dài’ chưa thật sự cẩn trọng, dẫn đến những hiểu lầm không mong muốn”, đại diện cửa hàng chia sẻ.

Thực tế, dưới tác động mạnh mẽ của mạng xã hội và xu hướng thời trang gợi cảm đang thịnh hành, chất liệu ren ngày càng được đưa vào những vị trí nổi bật trên trang phục. Không riêng trường hợp này, nhiều nhãn hàng tại TP.HCM và Hà Nội cũng đã cho ra mắt các mẫu “áo dài” với thiết kế cổ khoét sâu, thân áo mỏng hoặc chủ ý để lộ lớp áo ren bên trong, gây tranh cãi suốt thời gian qua.

Mẫu “áo dài” với thiết kế cổ khoét sâu, thân áo mỏng hoặc chủ ý để lộ lớp áo ren bên trong. (Ảnh chụp màn hình)

Việc đưa ren vào áo dài không phải là xu hướng mới. Trong nhiều năm, các nhà thiết kế vẫn sử dụng ren hoặc vải lưới để tạo điểm nhấn ở cổ, vai hoặc thân trên, nhưng luôn có lớp lót tệp màu bên trong nhằm đảm bảo sự kín đáo. Những thiết kế này thường được đánh giá là mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, đặc biệt phù hợp trong bối cảnh lễ, Tết.