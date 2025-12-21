Sắc vóc đời thường gợi cảm của tân Miss Cosmo 2025

Người đẹp Mỹ Yolina Lindquist vượt 70 thí sinh giành vương miện Miss Cosmo 2025 vào tối 20/12. Cô là người đẹp thứ hai đăng quang Miss Cosmo sau đại diện Indonesia Ketut Permata Juliastrid.

Yolina Lindquist là gương mặt nổi bật ngay từ những ngày đầu cuộc thi và được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế dự đoán sẽ đăng quang trước thềm chung kết.

Sinh năm 2003, Yolina Lindquist sở hữu chiều cao 1,74m, vóc dáng cân đối, đường nét khỏe khoắn, nữ tính.

Cô sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng, tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có cơ hội đặt chân đến 16 quốc gia.

Hiện tại, người đẹp làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài.

Trước khi đến với Miss Cosmo 2025, Yolina Lindquist có hành trình thi sắc đẹp khá dày dặn. Năm 2023, cô đại diện miền Nam Illinois tham dự Hoa hậu Illinois USA và giành ngôi Á hậu 3.

Đến năm 2025, cô tiếp tục đạt Á hậu 1 Hoa hậu Illinois USA, sau đó được bổ nhiệm danh hiệu Miss Cosmo Illinois 2025 để đại diện tiểu bang tham dự Miss Cosmo USA 2025 và trở thành đại diện nước Mỹ tại Miss Cosmo 2025.

Bên cạnh nhan sắc và phong thái trình diễn tự tin, Yolina Lindquist còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với dự án cộng đồng mang tên Courage Over Cancer – nền tảng hỗ trợ nghiên cứu, kết nối và đồng hành cùng bệnh nhân ung thư.

Ý tưởng này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân khi người dì của cô phải cắt bỏ ngực chỉ hai ngày sau lễ tốt nghiệp của Yolina. Trong phần thuyết trình, cô cho biết từng gây quỹ thành công 20.000 USD cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Huntsman, với mong muốn hỗ trợ cả về tinh thần lẫn tài chính cho các gia đình khó khăn.

Trong thời gian dự thi tại Việt Nam, người đẹp Mỹ còn ghi điểm đặc biệt với khán giả khi chủ động giao tiếp bằng tiếng Việt với những câu chào hỏi giản dị.

Sự thân thiện, hòa đồng cùng nguồn năng lượng tích cực giúp cô được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh “Ngọc Na”.

Tân hoa hậu gây chú ý với phong cách đời thường gợi cảm, hiện đại.

Trên mạng xã hội, cô thường xuất hiện trong những bộ trang phục tối giản, ôm dáng, tôn vòng eo săn chắc và làn da khỏe mạnh, toát lên vẻ đẹp tự tin, năng động đúng tinh thần phụ nữ Mỹ.