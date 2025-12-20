Người đẹp Mỹ chiến thắng Miss Cosmo 2025

Yolina Lindquist cao 1,74 m, hiện hoạt động trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia.

Tân hoa hậu là người sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, hỗ trợ nghiên cứu và kết nối bệnh nhân ung thư, xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh có nền tảng học vấn nổi bật tại Miss Cosmo 2025.

Người đẹp Mỹ ghi điểm với khán giả Việt nhờ chủ động giao tiếp bằng tiếng Việt với những câu chào hỏi đơn giản. Với phong cách thân thiện, hòa đồng và nguồn năng lượng tích cực, cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ, được gọi bằng biệt danh "Ngọc Na". Trong đêm bán kết, Yolina thể hiện tiến bộ rõ rệt về kỹ năng trình diễn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Khi trình bày dự án cộng đồng, cô nói: "Chứng kiến người dì phải cắt bỏ ngực chỉ hai ngày sau khi tôi tốt nghiệp đã trở thành bước ngoặt, thúc đẩy tôi hành động vì cộng đồng bệnh nhân ung thư. Theo tôi, sự can đảm của người bệnh cần được tiếp sức bằng nhận thức xã hội và sự chung tay từ các quỹ thiện nguyện, đặc biệt với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh nhân ung thư và người thân cần được hỗ trợ cả về tinh thần lẫn tài chính. Mục tiêu của tôi là nâng cao nhận thức cộng đồng và gây quỹ cho nghiên cứu, điều trị. Năm ngoái, tôi đã quyên góp được 20.000 USD cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Huntsman.

Tôi tin rằng một người lãnh đạo cần lòng trắc ẩn và sự đồng cảm, và đó cũng là kim chỉ nam cho các dự án tôi thực hiện khi hợp tác với nhiều tổ chức và quỹ thiện nguyện trên toàn cầu. Theo thống kê, cứ năm người thì có một người mắc ung thư. Đây là thời điểm cần sự thay đổi, bắt đầu từ những hành động thiết thực như hỗ trợ viện phí cho các gia đình khó khăn. Tôi tin rằng sự chung tay của cộng đồng có thể tạo ra khác biệt".

Hoa hậu Mỹ giành chiến thắng trước Phillipinese.

Miss Cosmo 2025 mang chủ đề "Rồng vươn mình", được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 71 thí sinh quốc tế. Các người đẹp trải qua nhiều vòng thi để chọn ra top 21, top 10, top 5 và top 2. Hai thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào phần thi hùng biện trước khi ban giám khảo công bố ngôi vị hoa hậu.

Cuộc thi do đơn vị trong nước tổ chức, hướng tới hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh và có sức ảnh hưởng xã hội. Thí sinh tham gia các phần thi như trình diễn áo tắm, trang phục truyền thống, quảng bá văn hóa, với chuỗi hoạt động diễn ra tại nhiều địa phương.