Nhan sắc người đẹp Mỹ được cộng đồng nhan sắc quốc tế dự đoán đăng quang Miss Cosmo 2025

Trước thềm Chung kết Miss Cosmo 2025, rất nhiều chuyên trang nhan sắc quốc tế cũng như Việt Nam đều dự đoán người đẹp Mỹ Yolina Lindquist sẽ đăng quang mùa giải năm nay.

Đại diện đến từ Mỹ Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1m78. Sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ, Yolina sớm nuôi dưỡng trong mình tình yêu đặc biệt dành cho những chuyến đi. Với mẹ là người nhập cư từ Thụy Sĩ, tuổi thơ của Yolina gắn liền với những hành trình về thăm gia đình tại Thụy Sĩ và Croatia. Chính những chuyến đi ấy đã mở ra cho cô cánh cửa bước vào thế giới, khơi dậy niềm đam mê khám phá và dẫn lối Yolina đến 16 quốc gia.

Người đẹp Mỹ trong đêm Bán kết Miss Cosmo 2025.

Tháng 5 năm 2025, Yolina tốt nghiệp Summa Cum Laude tại Southern Illinois University, thành tích xuất sắc với một bằng Cử nhân Khoa học ngành Marketing và ba bằng Cử nhân khác ở các lĩnh vực: Kinh tế Quốc tế và Tài chính, tiếng Đức và Thương mại Quốc tế. Không chỉ nổi bật trong học tập, Yolina còn là một thủ lĩnh năng động khi tham gia sáu tổ chức sinh viên và nhiều hội nhóm khác. Hành trình đại học của cô là minh chứng sống động cho việc học tập xuất sắc và hoạt động cộng đồng hoàn toàn có thể song hành.

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, Yolina còn được biết đến rộng rãi nhờ nền tảng cộng đồng mang tên Courage Over Cancer. Là người có nguy cơ cao mắc ung thư và đã tận mắt chứng kiến ba thành viên trong gia đình chiến đấu với căn bệnh này, Yolina thấu hiểu sâu sắc những mất mát, nỗi đau và hy vọng mong manh mà ung thư mang lại. Từ sự thấu cảm đó, cô đã trực tiếp gây quỹ hơn 20.000 đô la Mỹ cho Women’s Research Initiative, đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi và động viên bệnh nhân tại bệnh viện.

Thông qua Courage Over Cancer, Yolina mong muốn hợp tác cùng tổ chức Miss Cosmo để mở rộng tầm ảnh hưởng, góp phần thúc đẩy nghiên cứu ung thư và lan tỏa tinh thần dũng cảm tới cộng đồng. Với cô, chiếc vương miện không chỉ là biểu tượng của danh hiệu, mà còn là trách nhiệm dẫn dắt bằng trái tim, sự tử tế và hành động thiết thực.

Đặc biệt, Yolina Lindquist là thí sinh duy nhất của Miss Cosmo 2025 giành vương miện từ một cuộc thi chính thống và chọn duy nhất Miss Cosmo USA. Cô đã xuất sắc vượt qua thí sinh của của 51 bang/ 51 thí sinh của toàn nước Mỹ để giành danh hiệu cao nhất từ cuộc thi trong nước.