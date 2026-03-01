Tranh cãi người đẹp Myanmar sang Việt Nam thi hoa hậu

Ngày 20/2, tổ chức Miss Cosmo Myanmar công bố đại diện nước này tại cuộc thi Miss Cosmo 2026 là người đẹp Thae Su Nyein. Bài viết lập tức gây chú ý với các fan sắc đẹp, thu hút lượng tương tác lớn. Tính đến nay, bài viết đạt gần 70.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận cùng lượt chia sẻ.

Sau khi được công bố là đại diện Myanmar ở Miss Cosmo 2026, trang cá nhân của Thae Su Nyein cũng tăng lượng theo dõi chóng mặt và cô trở thành tâm điểm của truyền thông.

Thae Su Nyein gây tranh cãi khi thi Miss Cosmo 2026.

Nhiều khán giả nhận định Thae Su Nyein là một trong những thí sinh thu hút truyền thông nhất của mùa giải Miss Cosmo 2026. Đây cũng được xem là yếu tố giúp cuộc thi nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Thae Su Nyein được đánh giá là thí sinh tiềm năng với nhan sắc và kỹ năng ấn tượng. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2024 khi mới 17 tuổi và đảm nhận vai trò đại diện quốc gia ở sân chơi quốc tế - Miss Grand International 2024, giành thành tích á hậu 2.

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia Miss Grand International 2024, Thae Su Nyein để lại không ít điều tiếng. Cô bị ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International tước danh hiệu á hậu 2 ngay sau chung kết.

Những phát ngôn và hành động của Thae Su Nyein tại cuộc thi Miss Grand International 2024 cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi với fan sắc đẹp. Nhiều người cho rằng Thae Su Nyein giúp Miss Cosmo 2026 được quan tâm tuy nhiên những ồn ào cô từng gây ra có thể là con dao hai lưỡi ảnh hưởng tới cuộc thi.

Ngay trong đêm chung kết Miss Grand International 2024, Thae Su Nyein và giám đốc quốc gia của mình đã tháo vương miện và sash dành cho á hậu 2 và rời khỏi sân khấu. Sau đó, người đẹp tuyên bố trả lại danh hiệu.

Cô gây sốc khi tuyên bố: "Tôi không cần danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International 2024, không cần phải giữ vị trí đấy cho tôi. Tôi sẽ ở bên giám đốc quốc gia của mình. Tôi đến để trở thành hoa hậu chứ không phải để đứng hạng 2, hạng 3".

Nhiều khán giả đặt vấn đề, nếu Thae Su Nyein không đạt được thành tích cao ở Miss Cosmo 2026, liệu cô có tiếp tục bỏ về và có hành động giống ở chung kết Miss Grand International 2024. Nếu điều này xảy ra, hình ảnh và uy tín của cuộc thi Miss Cosmo sẽ bị ảnh hưởng.

"Nếu không giành được vương miện thì sẽ lại bỏ về hả?", "17 tuổi mà đã kiêu ngạo như thế rồi thì giờ còn đi xa tới mức nào nữa', "nữ hoàng drama sẽ lại khiến cuộc thi Miss Cosmo ồn ào mà thôi"... khán giả bình luận.

Mặc dù vậy, cũng có ý kiến nhận xét Thae Su Nyein của hiện tại đã trưởng thành và chín chắn hơn trước đây sau quãng thời gian trải nghiệm ở showbiz. Nhiều người cho rằng hãy chờ đợi sự thể hiện của Thae Su Nyein ở cuộc thi trước khi phán xét cô.

Về phía Miss Cosmo, ban tổ chức cuộc thi cũng thể hiện sự tin tưởng và chờ đợi màn thể hiện của người đẹp. "Với kinh nghiệm quốc tế, tinh thần cầu tiến và hình ảnh đại diện cho thế hệ phụ nữ trẻ năng động của Myanmar, cô được kỳ vọng lan tỏa thông điệp tích cực tại Miss Cosmo 2026", trang chủ Miss Cosmo chia sẻ.