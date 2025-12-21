Hành trình nhiều sự cố của Phương Linh tại Miss Cosmo 2025

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh trải qua gần một tháng thi Miss Cosmo 2025 với nhiều thử thách, từ sự cố trang phục, thời tiết khắc nghiệt đến áp lực các phần thi quan trọng. Dù vậy, người đẹp giữ phong thái bình tĩnh, nỗ lực hoàn thành hành trình và ghi dấu ấn ở một số hạng mục phụ.

Tại bán kết Miss Cosmo 2025 tối 17/12, Phương Linh diện thiết kế lấy cảm hứng từ hiện tượng nhật thực, với gam màu ombre trắng - đỏ và tà váy dài đính hàng nghìn viên đá.

Khi di chuyển ở trung tâm sân khấu, cô vấp phải tà váy, bước đi chậm lại vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp trình diễn và giữ biểu cảm ổn định đến cuối phần thi.

Trong Carnival Show, Phương Linh tiếp tục đối mặt thử thách với trang phục "Cá chép hóa rồng" của nhà thiết kế Nguyễn Duy Hậu. Bộ đồ nặng hơn 15 kg, riêng mũ đội đầu khoảng 7 kg và cô phải mặc trang phục hơn hai tiếng trước giờ diễn.

Thời tiết Đà Lạt lúc đó khoảng 16 độ C, gió mạnh, cộng giày cao hơn 10 cm khiến việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn. Khi trình diễn, phần cánh phía sau bất ngờ gãy, khiến Phương Linh chao đảo vài giây.

Ở phần thi bikini tối 3/12 tại Huế, Phương Linh không lọt vào top 5.

Trước cuộc thi, cô được siêu mẫu Võ Hoàng Yến huấn luyện trực tiếp trong nhiều tháng. Võ Hoàng Yến nhận xét học trò tiến bộ nhanh và có tinh thần thi đấu quyết liệt trên sân khấu.

Bên cạnh các phần thi chính, đại diện Việt Nam còn lọt Top 10 dự án cộng đồng Cosmo Green Summit với dự án Line2Life, tập trung vào các vấn đề bền vững và trách nhiệm xã hội.

Một trong những điểm nhấn của Phương Linh là lọt Top 5 Best in Áo Dài. Cô lựa chọn áo dài cho nhiều cột mốc trong cuộc thi. Thiết kế trong phần thi lấy cảm hứng từ Bến Nhà Rồng và sông Sài Gòn - những biểu tượng gắn với TP HCM, nơi cô sinh ra và lớn lên.

Phương Linh cho biết áo dài không chỉ là trang phục, còn là biểu tượng văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Cô gửi lời cảm ơn đến nhà thiết kế Trung Đinh đã đồng hành và thực hiện bộ áo dài cho phần trình diễn.

Trước phần thi phỏng vấn kín với ban giám khảo, Phương Linh nói cô cảm thấy vừa tự hào vừa hồi hộp. Từ một nhân viên văn phòng, cô không ngờ có ngày được đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Người đẹp cho biết sẽ bước vào phần thi với sự tập trung và quyết tâm cao nhất, coi đây là cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của bản thân.

Song song với các phần thi, Phương Linh tham gia nhiều hoạt động bên lề, trong đó có chương trình thiện nguyện cùng Smile Train Vietnam và trình diễn thời trang trong khuôn khổ Hello Cosmo From Vietnam tại Hoàng thành Huế, với các thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Miss Cosmo 2025 khởi động từ ngày 26/11. Ngày đầu nhập cuộc, Phương Linh cho biết cô nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, bạn bè và êkíp. Người đẹp đặt mục tiêu hoàn thành trọn vẹn hành trình, mang về trải nghiệm và hình ảnh tích cực về Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 87-65-91 cm, được khán giả khen gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Hiện cô là chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại một tập đoàn công nghệ trong nước.