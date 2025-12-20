Bán kết Miss Cosmo 2025: Phương Linh lọt Top 10 thí sinh được đánh giá cao nhất

Trong BXH của chuyên trang World Press, Hoa hậu Phương Linh của Việt Nam được dự đoán sẽ lọt Top 10 chung cuộc ở vị trí số 10.

Người đẹp được đánh giá cao nhất là Miss Cosmo USA (Mỹ) 2025 Yolina Lindquist. Yolina sở hữu nhan sắc chuẩn Mỹ, đúng phong cách của các cô gái dành danh hiệu Hoa hậu Mỹ khoảng những năm 90, nửa đầu thế kỷ 20 - thời mà Tổng thống Mỹ hiện tại Donald Trump sở hữu thương hiệu Miss Universe.

Vị trí thứ hai là Hoa hậu Ấn Độ Vipra Mehta.

Miss Cosmo Brazil 2025 Gabriela Borges đứng thứ 3. Cô hiện sở hữu danh hiệu Best in Swimsuit (Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất) của Miss Cosmo 2025.

Thứ 4 là đại diện Philippines, người đẹp Chelsea Fernandez. Cô nhận được giải thưởng phụ Parade of Beauty Award và 1 giải thưởng khác đến từ nhà tài trợ.

Miss Cosmo Colombia 2025 Dayana Cárdenas được xếp ở vị trí thứ 5.

Đại diện Cuba, người đẹp Amys Nayelli Napoles Ochoa được xếp ở vị trí thứ 6.

Vị trí thứ 7 là Miss Cosmo El Salvador 2025 Rakele Menjivar.

Hoa hậu Peru Kelin Rivera Kroll được xếp ở vị trí thứ 8. Cô sở hữu giải thưởng phụ Best in Ao Dai.

Đại diện đến từ Mexico, Hoa hậu Angela Yuriar được xếp ở vị trí thứ 9.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh là cái tên cuối cùng trong Top 10.