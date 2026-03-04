Lối sống khoa học giúp Đàm Tùng Vận giữ nhan sắc trẻ trung ở tuổi 36

Đàm Tùng Vận được khen ngợi trẻ trung hơn tuổi thật. Ảnh: Weibo

Ở tuổi ngoài 30, Đàm Tùng Vận vẫn thường xuyên đảm nhận vai nữ sinh trong các bộ phim học đường mà không tạo cảm giác lệch vai. Gương mặt tròn trịa, đường nét mềm mại cùng làn da sáng, gần như không thấy nếp nhăn giúp cô được khán giả gọi là "nữ thần thanh xuân" màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều đạo diễn Trung Quốc nhận xét nữ diễn viên có diện mạo tự nhiên, biểu cảm trẻ trung và năng lượng tươi tắn hiếm gặp ở diễn viên cùng độ tuổi, nhờ vậy hình ảnh của cô qua nhiều năm gần như không thay đổi đáng kể.

Để duy trì làn da mịn màng và thần thái trẻ trung, tươi tắn, Đàm Tùng Vận giữ lối sống khoa học, xây dựng các thói quen tốt bền bỉ trong nhiều năm.

Ngủ đủ giấc là bước chăm sóc da quan trọng nhất

Đàm Tùng Vận nói trong talkshow Happy Camp rằng cô xem giấc ngủ quan trọng hơn cả mỹ phẩm. Lịch quay phim dày đặc buộc cô phải tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể, thậm chí ngủ ngắn giữa các cảnh quay. Nữ diễn viên cố gắng ngủ trước nửa đêm để cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi tự nhiên, bởi đây là thời điểm hormone tăng trưởng và quá trình tái tạo da diễn ra mạnh nhất. Cô hạn chế thức khuya, tránh dùng điện thoại trước khi ngủ và luôn tẩy trang kỹ dù rất mệt sau ngày làm việc.

Thói quen này giúp duy trì hàng rào bảo vệ da, hạn chế tiết cortisol, hormone gây stress làm da xỉn màu và lão hóa sớm. Nhờ duy trì nếp sinh hoạt ổn định trong nhiều năm, làn da của nữ diễn viên giữ được độ căng mịn tự nhiên mà không cần lớp trang điểm dày.

Ăn uống thanh đạm, ưu tiên thực phẩm tươi

Thay vì chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Đàm Tùng Vận chọn ăn điều độ và lâu dài. Cô thường ăn nhiều rau xanh, trái cây theo mùa, cá và thực phẩm giàu protein nhẹ như trứng hoặc ức gà. Những món nhiều dầu mỡ, cay nóng và đồ ngọt được hạn chế, đặc biệt trong giai đoạn quay phim.

Cô cũng duy trì thói quen uống nước ấm và canh thanh nhẹ trong ngày, đồng thời tránh nước ngọt có ga. Nữ diễn viên cho biết cơ thể khỏe thì làn da mới đẹp, vì vậy việc dưỡng da bắt đầu từ dinh dưỡng chứ không chỉ từ bên ngoài.

Tạo hình của Đàm Tùng Vận trong bộ phim cổ trang mới lên sóng Tiêu Dao. Ảnh: iQIYI

Vận động nhẹ nhàng nhưng đều đặn

Đàm Tùng Vận không theo đuổi tập luyện cường độ cao mà duy trì vận động hàng ngày. Cô thích đi bộ, tập kéo giãn cơ, yoga và các bài cardio nhẹ để tăng tuần hoàn máu. Khi quay phim cổ trang, cô tranh thủ luyện động tác võ thuật cơ bản, xem đó như một hình thức rèn luyện thể lực.

Vận động thường xuyên giúp da nhận đủ oxy và dưỡng chất, từ đó tăng độ hồng hào và đàn hồi. Điều quan trọng không phải tập nặng mà là duy trì nhiều năm, bởi cơ thể và làn da phản ứng tích cực với thói quen ổn định hơn là những giai đoạn tập luyện ngắt quãng.

Giữ tinh thần tích cực để chống lão hóa

Nữ diễn viên nổi tiếng với tính cách vui vẻ, hiếm khi để áp lực công việc ảnh hưởng đến cảm xúc. Cô tin rằng tâm trạng tác động trực tiếp đến gương mặt. Khi căng thẳng kéo dài, cơ thể tăng sản sinh hormone stress, khiến da dễ nổi mụn, sạm và nhanh lão hóa.

Vì vậy, ngoài chăm sóc da, cô chú trọng cân bằng tinh thần bằng cách nghe nhạc, trò chuyện với bạn bè và dành thời gian nghỉ ngơi giữa các dự án. Cảm xúc tích cực giúp điều hòa nội tiết, cải thiện chất lượng giấc ngủ và gián tiếp làm chậm quá trình lão hóa da.

Ở tuổi ngoài 30, Đàm Tùng Vận vẫn giữ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân' trong lòng khán giả và trở thành ví dụ cho xu hướng làm đẹp bền vững đang được nhiều phụ nữ châu Á theo đuổi. Ảnh: Weibo

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô bắt đầu diễn xuất từ nhỏ nhưng được biết đến rộng rãi sau các phim thanh xuân như Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Lấy danh nghĩa người nhà và nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách khác. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi gương mặt trẻ trung, diễn xuất tự nhiên và khả năng hóa thân linh hoạt từ vai học sinh đến nhân vật trưởng thành. Nhờ hình ảnh gần gũi, tích cực và đời tư kín tiếng, cô duy trì sức hút ổn định, thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng nghệ sĩ được yêu thích tại Trung Quốc.