Hòa Minzy hé lộ bí quyết da đẹp: Không thể thiếu nước dưỡng trắng

Nữ ca sĩ hé lộ chu trình chăm sóc da hằng ngày của mình, chỉ gồm 5 bước đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Ở bước đầu tiên, Hòa Minzy luôn ưu tiên tẩy trang thật kỹ. Đây là bước được cô xem là "chìa khóa" giúp giữ cho lỗ chân lông sạch thoáng, hạn chế tình trạng bí tắc và ngăn ngừa mụn. Dù có trang điểm hay không, cô vẫn duy trì bước này mỗi tối để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và kem chống nắng tích tụ trên da.

Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: FBNV

Sau khi tẩy trang kỹ lưỡng để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông, Hòa Minzy tiếp tục làm sạch da với sữa rửa mặt dịu nhẹ. Đây là bước quan trọng giúp đưa làn da về trạng thái cân bằng, sạch thoáng nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, không gây cảm giác khô rát. Khi bề mặt da thật sự sạch và thông thoáng thì những sản phẩm dưỡng tiếp theo mới có thể thấm sâu, từ đó phát huy trọn vẹn hiệu quả nuôi dưỡng làn da.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong chu trình của chăm sóc da mặt của Hòa Minzy chính là nước dưỡng trắng, sản phẩm không thể thiếu để giúp da sáng mịn tự nhiên. Nước dưỡng giúp làm đều màu da, cải thiện độ trong trẻo và hỗ trợ làm mờ các vùng da xỉn màu. Nhờ đó, làn da của Hòa Minzy luôn giữ được vẻ tươi tắn và rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Hòa Minzy chăm sóc da mặt với 5 bước đơn giản. Ảnh chụp màn hình

Bước tiếp theo là serum cấp ẩm, giúp da tràn đầy sức sống và phục hồi sau cả ngày dài. Serum với kết cấu nhẹ, thấm nhanh hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, duy trì độ ẩm lý tưởng và hạn chế tình trạng khô tróc. Cuối cùng, bí quyết để khóa chặt toàn bộ dưỡng chất chính là kem dưỡng ẩm. Đây là bước không thể bỏ qua nếu muốn da mịn màng và căng bóng lâu dài. Hòa Minzy ưu tiên những loại kem kết cấu mỏng nhẹ, giúp da mềm mượt mà không gây nặng mặt.

Với chu trình chăm sóc chỉ 5 bước nhưng được duy trì đều đặn, Hòa Minzy đã chứng minh rằng làn da đẹp không nhất thiết phải đến từ những sản phẩm đắt đỏ, mà quan trọng nhất là sự kiên trì và hiểu đúng nhu cầu của làn da.

Hòa Minzy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da căng bóng, trắng khỏe. Ảnh: FBNV