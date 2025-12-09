Lương Thùy Linh mặc đầm lụa cổ đổ của một local brand Việt Nam, kết hợp loạt phụ kiện, trang sức trị giá hơn một tỷ đồng khi dự đám cưới của Tiên Nguyễn. Thiết kế của hoa hậu có tông màu xanh olive, kiểu dáng bất đối xứng, tạo điểm nhấn một bên vai.

Dù đầu tư cho diện mạo đi tiệc, outfit của Lương Thùy Linh nhận bình luận trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng chiếc đầm có chất liệu bóng rất kén dáng, thiết kế cũng dễ khiến người mặc trông 'đồ sộ' hơn, giấu đường cong.

'Bình thường Linh mặc đồ rất đẹp nhưng cứ đi tiệc là dìm dáng'; 'Đầm này màu không hề hợp với da của Linh, trông bị tái và già hơn tuổi'; 'Kiểu váy lụa này khó mặc lắm, phải siêu gầy mới mặc đẹp'... một số khán giả bình luận.

Khi đứng cạnh đàn chị Phương Khánh, Lương Thùy Linh bị nhận xét trông đứng tuổi.

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ bênh vực Lương Thùy Linh, cho rằng trang phục của cô trông sang trọng, thanh lịch và kín đáo, phù hợp với tiệc cưới.

Đây không phải lần đầu tiên Lương Thùy Linh bị chê trang phục đi ăn cưới. Trước đó hôm 9/11, hoa hậu cũng bị nhận xét chọn bộ đầm "giấu sạch vóc dáng" trong đám cưới hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Thiết kế lụa hai lớp, bên ngoài là lớp áo choàng tơ, tạo cảm giác thân hình tăng thêm vài cân nặng. Bộ đầm cũng có kiểu dáng khá già dặn, không khoe được nét tươi trẻ của hoa hậu sinh năm 2000.

'Lương Thuỳ Linh nên đổi stylist đồ đi ăn cưới'; 'Linh xinh mà chọn đồ trông đô với đứng tuổi quá'..., vài khán giả nhận xét.

Ở đám cưới hot girl Salim hồi tháng 3, Lương Thùy Linh mặc đầm trễ vai phù hợp không gian tiệc ở biển. Tuy nhiên thiết kế dáng bí suông rộng cũng khiến cô bị giấu đường cong.