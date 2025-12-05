6 cặp sao mặc đẹp nhất thập kỷ qua

Who What Wear đưa ra danh sách này dựa trên mức độ ảnh hưởng lẫn sự nhất quán trong phong cách cá nhân và thời trang sánh đôi, đồng thời ưu tiên những cặp sao hiện vẫn bên nhau.

1. Rihanna - A$AP Rocky

Giành vị trí quán quân, ngôi sao tỷ phú Rihanna và bạn trai lâu năm được mô tả "thể hiện sự kết nối qua thời trang rõ rệt hơn bất cứ đôi nghệ sĩ nào khác, tạo sức hút nhờ khả năng pha trộn giữa đồ cao cấp và streetwear một cách tự nhiên". Dù trên thảm đỏ hay trong những buổi hẹn hò ăn tối, cả hai luôn cho thấy dấu ấn riêng và duy trì phong độ ổn định, đầu tư trang phục chỉn chu.

2. Victoria Beckham - David Beckham

Từ thập niên 1990 đến nay, vợ chồng nhà Becks luôn gắn liền danh xưng biểu tượng thời trang với hình ảnh lịch thiệp, quý phái. Hành trình hơn hai thập kỷ của họ tràn ngập cột mốc đáng nhớ, từ thời Victoria còn hoạt động cùng nhóm nhạc đình đám Spice Girls và David là ngôi sao bóng đá, đến giai đoạn họ định hình phong cách sang trọng như hiện nay. Hàng trăm chiếc túi Hermes Birkin xa xỉ, mái tóc highlight sành điệu, phong cách WAG kiêu sa một thời của bà mẹ 4 con hay những bộ suit bảnh bao gắn liền cựu danh thủ 50 tuổi đều là minh chứng khẳng định thời trang luôn song hành câu chuyện tình yêu của họ.

Tháng trước, David Beckham cũng được vinh danh ở vị trí số 8 trong Top 25 người nổi tiếng mặc đẹp nhất thế kỷ 21 do tạp chí Complex bình chọn.

3. Zoe Kravitz - Harry Styles

Mới nên duyên trong năm nay, "miêu nữ" Zoe Kravitz và ca sĩ nhạc pop 31 tuổi Harry Styles nhanh chóng tạo dấu ấn bằng phong cách đồng điệu, hiện đại. Cả hai thường xuyên được trông thấy sải bước trên các con phố ở Rome, London hay New York trong trang phục tối giản từ thương hiệu cao cấp The Row. "Gu mặc của họ không phô trương nhưng cho thấy sự trưởng thành, tự tin và có chiều sâu", Who What Wear nhận định.

4. Zendaya - Tom Holland

Cặp diễn viên trẻ là hình mẫu của thời trang sóng đôi mang màu sắc điện ảnh. Zendaya - fashion icon Gen Z nổi bật - luôn tỏa sáng cùng các thiết kế sành điệu, mang hơi hướng Couture, trong khi bạn trai cô tiếp xúc làng mốt với tinh thần nghiêm túc và sẵn sàng thử nghiệm. Mỗi khoảnh khắc họ sánh vai trên thảm đỏ đều trở thành tâm điểm truyền thông, chứng minh sự hòa hợp, gắn kết giữa hai cá tính độc lập.

5. Hailey Bieber - Justin Bieber

Khác với nhiều cặp trong danh sách, vợ chồng Bieber không hướng đến hình ảnh đồng điệu. Chính sự đối lập trong cách ăn mặc trở thành điểm thu hút của họ. Hailey thường lên đồ chỉn chu, khai thác lợi thế thân hình quyến rũ hoặc chọn xiêm y menswear mạnh mẽ, trong khi Justin chuộng kiểu dáng thoải mái như áo thun rộng, hoodie hay quần jeans cạp trễ. Người mẫu 29 tuổi từng cho biết họ gần như không trao đổi với nhau về trang phục trước khi ra ngoài, và điều đó tạo nên tổng thể tự nhiên, không gượng ép nhưng vẫn đậm tính thời trang.

6. Kylie Jenner - Timothee Chalamet

Ngôi sao truyền hình thực tế nóng bỏng và chàng thơ Hollywood tạo ra phong cách đôi đầy bất ngờ. Timothee thường ưu ái thiết kế phom rộng, đôi khi biến tấu độc đáo từ Haider Ackermann hay Chrome Hearts, còn Kylie trung thành với các mẫu đầm ôm sát hoặc tinh thần Haute Couture của Schiaparelli. Cả khi tới xem một trận bóng rổ, họ cũng cho thấy sự hòa hợp tinh tế dù giữ vững bản sắc cá nhân.