Ý Nhi xách túi gần trăm triệu đồng giống 'dâu tỷ phú' Phương Nhi

Hoa hậu Ý Nhi và á hậu Phương Nhi cùng yêu thích mẫu túi xa xỉ của Dior, có giá khoảng 85 triệu đồng.

Hôm 28/8, hoa hậu Ý Nhi chia sẻ hình ảnh tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Sydney, Australia, nơi cô đang theo học. Người đẹp diện chiếc đầm thiết kế phong cách sang trọng, thanh lịch, kết hợp cùng mẫu túi Dior trên tay.

Ý Nhi xách túi gần trăm triệu đồng giống &#39;dâu tỷ phú&#39; Phương Nhi - 2

Thiết kế Small 30 Montaigne Avenue có giá 3.350 USD (hơn 85 triệu đồng). Trên nắp túi, khóa logo kim loại chữ CD của Christian Dior nổi bật để tạo điểm nhấn.

Đây là lần đầu tiên Ý Nhi khoe mẫu túi xách xa xỉ này trước công chúng.

Trước đó, á hậu Phương Nhi cũng yêu thích mẫu túi có kích thước nhỏ nhắn, kiểu dáng xinh xắn này. Hồi tháng 11/2024, mỹ nhân 23 tuổi sánh đôi ông xã trong đám hỏi của anh trai diễn ra tại Thanh Hóa. Cô khoe sắc vóc với áo dài hồng và túi xách đồng điệu.

Phương Nhi chọn chiếc Small 30 Montaigne Avenue phiên bản màu hồng pastel, tông màu cô yêu thích nhất và thường xuyên sử dụng.

Sau khi 'nàng dâu tỷ phú' chưng diện, mẫu Small 30 Montaigne Avenue màu hồng được tín đồ thời trang yêu thích. Trên nhiều hội nhóm mua bán hàng hiệu, thiết kế được săn lùng.

Sản phẩm cũng từng được nhiều ngôi sao, trong đó có Jisoo, nhóm Blackpink, sử dụng.

