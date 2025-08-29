Phương Nhi dự khai mạc triển lãm cùng nhà chồng

Phương Nhi diện áo dài trắng, quàng khăn cờ đỏ sao vàng đồng điệu với người thân nhà chồng, có mặt từ 7h, hai tiếng trước khi chương trình bắt đầu. Gia đình cô được dàn vệ sĩ theo sát, che chắn để né tránh ống kính truyền thông.

Phương Nhi (hàng thứ ba, bìa trái) tại khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh chụp màn hình

Khi sự kiện diễn ra, Phương Nhi ngồi cạnh người thân, phía sau hàng ghế của mẹ chồng - bà Phạm Thu Hương. Bố chồng Phương Nhi - tỷ phú Phạm Nhật Vượng - cùng doanh nhân Minh Hoàng - ông xã á hậu - và anh chồng được sắp xếp ngồi ở vị trí khác.

Trước đó, Phương Nhi từng xuất hiện cùng chồng và gia đình chồng tại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam hôm 19/8. Cô cũng từng đồng hành với gia đình trong đại hội cổ đông tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu hồi đầu năm. Đây là những lần hiếm hoi cô xuất hiện công khai, kể từ khi lấy chồng.

Á hậu 2 Miss World Vietnam Phương Nhi mặc đơn giản, dự sự kiện cùng gia đình chồng tại Hà Nội, sáng 19/8.

Sau lễ ăn hỏi với doanh nhân Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phương Nhi đóng các tài khoản mạng xã hội, ngừng hoạt động showbiz. Trước đó, cô tích cực tham gia casting phim điện ảnh, đóng TVC, liên tục dự sự kiện.

Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Phương Nhi theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Cô có thể giao tiếp tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành giải Á hậu 2. Năm ngoái, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Chồng Phương Nhi tên Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, sinh năm 2000. Anh từng đi du học trước khi về Việt Nam làm trong tập đoàn của gia đình.