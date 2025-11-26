Ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ bị chỉ trích

Sau khi người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yace tuyên bố từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 và Hoa hậu Hoàn vũ khu vực châu Phi và châu Đại dương, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tiếp tục nhận chỉ trích.

Ngày 25/11, các chuyên trang sắc đẹp đưa tin ông Raul Rocha xuất hiện trong một buổi phỏng vấn và đã có những chia sẻ về lùm xùm xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Ông Raul khẳng định người đẹp Bờ Biển Ngà không thể đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì hộ chiếu của Bờ Biển Ngà rất yếu, phải xin visa để có thể vào 175 nước trên thế giới. Điều này được cho rằng ảnh hưởng tới việc công du quốc tế của người đẹp nếu cô đăng quang.

Ông Raul Rocha và Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig.

Tuy nhiên, chia sẻ của ông Raul đã gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp, bị khán giả bóc mẽ là ngụy biện. Họ chỉ ra rằng Olivia Yace có quyền công dân Mỹ và hộ chiếu của cô còn mạnh hơn của người đẹp Mexico - tân Hoa hậu Hoàn vũ.

Hơn nữa, không ít lần các hoa hậu, á hậu quốc tế đến từ các nước đang phát triển, có hộ chiếu yếu nhưng vẫn được chính quyền tạo điều kiện cấp hộ chiếu đặc biệt (dành cho ngoại giao, công vụ), giúp họ dễ dàng đi công du quốc tế.

Những phát biểu của ông Raul đã khiến người đẹp Guadeloupe - Ophély Mezino nổi giận. Cô đăng bài viết chỉ trích ông Raul, cho rằng ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ có thái độ phân biệt chủng tộc đối với những quốc gia nhỏ nhưng lại đang kiếm tiền từ chính những nước này.

"Các người lấy tiền của những lãnh thổ nhỏ. Các người cướp đi hy vọng của hàng triệu người, những người không hiểu vì sao đại diện của họ không có mặt trong top 30, top 12 hay top 5. Đây là cái cớ tệ nhất tôi từng nghe", cô viết.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Tôi theo dõi các cuộc thi sắc đẹp đã chục năm và đây là sự sỉ nhục, thiếu tôn trọng đối với thí sinh, gia đình họ. Các đại diện quốc gia đã bỏ rất nhiều công sức vào thương hiệu của các người. Sao các người có thể coi thường những quốc gia đó như vậy?".

Trong buổi phỏng vấn, ông Raul còn cho biết thêm ban giám khảo có 3 tiêu chí đánh giá chính bao gồm các phần thi áo tắm, dạ hội và phỏng vấn nhưng phần lớn điểm số được chấm từ những gì xảy ra phía sau hậu trường trong thời gian tập trung.

Tuy nhiên trước đó, khi Hoa hậu Mexico - Fatima Bosch bị ông Nawat mắng vì không đăng bài quảng bá cho nhà tài trợ thì ông Rocha và tổ chức Miss Universe lại đưa ra thông báo rằng chỉ có phỏng vấn, áo tắm và dạ hội được chấm còn các hoạt động trong thời gian tập trung không được tính điểm.

Ngoài ra, ông Rocha còn so sánh tân Hoa hậu Hoàn vũ với những người tiền nhiệm bằng cách nhấn mạnh rằng cô có hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram và người đẹp Mexico được yêu thích hơn các hoa hậu trước đây.

Tuy nhiên cư dân mạng đã chỉ ra lúc mới thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, trang cá nhân của Fatima Bosch chỉ có vài trăm nghìn người theo dõi. Instagram của Fatima Bosch chỉ bùng nổ người theo dõi sau khi cô chỉ trích ông Nawat.

Bên cạnh đó, nếu tính về lượt theo dõi, trang cá nhân của đại diện Việt Nam - Hương Giang trước khi tham gia cuộc thi đã có hơn 4 triệu người theo dõi, vượt trội hơn hẳn người đẹp Mexico.

Trong khi những phát biểu bất nhất của ông Raul liên tục bị chỉ trích, cộng đồng mạng mong chờ những phát ngôn từ ông Nawat về những lùm xùm của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Trên trang cá nhân, ông Nawat đã lần đầu lên tiếng về những ồn ào của cuộc thi. Ông viết: "Tôi biết hiện nay có rất nhiều tranh cãi về kết quả của Miss Universe năm nay. Bản thân tôi chỉ quan tâm đến việc hoàn thành công việc của chủ nhà đăng cai một cách tốt nhất và chúng tôi đã làm việc rất nhiều từ những ngày đầu tiên cho đến nay. Kết quả cuối cùng hoàn toàn là quyết định của tổ chức Miss Universe. Tôi không biết trước và không có quyền quyết định".

Ông cho rằng: "Các bạn là khán giả nên có quyền được ý kiến và nêu lên quan điểm của mình, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó. Nhưng như cách tôi đã làm việc với Miss Grand International từ trước đến giờ, việc hoa hậu có thật sự thành công hay không phụ thuộc vào hơn 300 ngày sau đó. Cô ấy đội vương miện không có nghĩa cô ấy là người chiến thắng mà là cách cô ấy nâng tầm giá trị của chiếc vương miện trong hơn 300 ngày sắp tới. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem".