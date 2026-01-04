Tranh cãi về chủ sở hữu của Hoa hậu Hoàn vũ

Chính trị gia kiêm doanh nhân người Philippines - Chavit Singson - đã đăng tải bài viết nói về tình trạng hiện tại của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp quốc tế.

Ông viết: "Tôi đã có buổi trò chuyện cùng con gái tôi - nữ nghị sĩ Richelle Singson và Shawn McClain - cựu Phó chủ tịch Miss Universe. Anh ấy đã cập nhật cho chúng tôi về những cuộc thảo luận xoay quanh khả năng mua lại tổ chức Miss Universe. Để mọi người nắm rõ thông tin, tổ chức MUO hiện không còn thuộc sở hữu của Anne Jakrajutatip hay Raul Rocha Cantú. Thực tế, cả hai đều đang bị phát lệnh truy nã".

Bà Anne Jakrajutatip và ông Raul Rocha Cantú hiện bị truy tố và bỏ trốn.

Ông Chavit Singson còn cho biết đang chuẩn bị những cuộc trao đổi sắp tới với những chủ sở hữu hợp pháp của MUO - tức các chủ nợ đã bị Anne Jakrajutatip hay Raul Rocha Cantú lừa đảo.

Ngay sau đó, tổ chức MUO đã ra thông báo để phủ nhận những tuyên bố của ông Chavit Singson. Thông báo viết: "Tổ chức cần phải giải quyết những tuyên bố sai lệch và gây hiểu nhầm gần đây liên quan đến quyền sở hữu và sự lãnh đạo của mình. Những tuyên bố này được đưa ra nhằm mục đích xuyên tạc quyền sở hữu, gợi ý sai về cơ hội mua lại hoặc thâu tóm, và gây nhầm lẫn".

MUO khẳng định những hành động này nhằm lừa dối công chúng, kêu gọi đầu tư một cách không đúng đắn và khai thác thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ vì lợi ích cá nhân, sự nổi tiếng.

Phía MUO tuyên bố: "Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vẫn thuộc quyền sở hữu và sự lãnh đạo hiện tại. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đang tích cực xem xét những vấn đề này với các cố vấn pháp lý của mình và sẽ thực hiện tất cả bước thích hợp và cần thiết để giải quyết, ngăn chặn các hành động hoặc tuyên bố sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc trái phép tiếp theo".

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng khuyến khích công chúng, các đối tác và các thành viên truyền thông chỉ dựa vào các kênh chính thức của tổ chức để có thông tin chính xác và đã được xác minh.

Trong khi đó, ông Raul Rocha Cantú cũng đăng story trên trang Instagram cá nhân để nói về sự việc. Ông viết: "Tôi chán ngấy việc người đàn ông hoang tưởng và con gái ông ta liên tục ra thông báo, mơ tưởng về thứ mà ông ta tới 100 năm nữa cũng chẳng có được. Cứ mơ đi, luật sư của tôi sẽ chấm dứt mơ mộng cổ tích của ông ta".

Sau khi bà Anne Jakrajutatip và ông Raul Rocha Cantú bị truy tố và bỏ trốn, nhiều tin đồn về việc tổ chức MUO sẽ đổi chủ, tuy nhiên phía Hoa hậu Hoàn vũ vẫn im lặng. Đây là lần đầu MUO phản hồi về sự việc.

Tuy vậy, những tranh cãi liên tiếp xảy ra vẫn khiến công chúng hoang mang về tương lai của Hoa hậu Hoàn vũ. Sau khi bà Anne Jakrajutatip và ông Raul Rocha Cantú biến mất khỏi mạng xã hội, MUO đang được lãnh đạo bởi phó Chủ tịch Ronald Day.

Ông Ronald Day sẽ phụ trách việc điều hành tổ chức Miss Universe 2026 cho đến khi các vấn đề pháp lý của cả hai chủ sở hữu được giải quyết.