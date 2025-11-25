Nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ biến mất

Tờ Thaiger đưa tin nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul đã cáo buộc bà Anne Jakrajutatip trong một chương trình phát sóng trên YouTube rằng bà đã trốn tránh kế hoạch phục hồi và các nghĩa vụ pháp lý bằng cách bỏ sang Mexico. Ông Sondhi Limthongkul cũng nói rằng bà Anne Jakrajutatip đã tiếp quản hơn 6 tỷ baht (khoảng 4.800 tỷ đồng) và chuyển đổi nó thành tiền số.

Ông Sondhi khẳng định bà Anne đã trốn sang Mexico để ẩn náu dưới sự bảo trợ của doanh nhân Raul Rocha - chủ sở hữu của Miss Universe. Ông cho biết thêm bà Anne đã có được quyền công dân Mexico nhờ sự giúp đỡ của ông Raul.

Bà Anne Jakrajutatip và Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig.

Ông cho rằng do vụ kiện tụng, gánh nặng nợ nần và nhiều cáo buộc khác, bà Anne có thể sẽ không thể trở về Thái Lan trong một thời gian dài do nguy cơ bị bắt giữ và có thể bị truy tố lên tới 10-15 năm.

Trong khi những gì ông Sondhi tuyên bố chưa được kiểm chứng thì các đối tác đã phát hiện ra bà Anne đã đóng tài khoản Instagram, để ở chế độ riêng tư. Trong khi đó, trang Facebook với hơn mười triệu người theo dõi của bà Anne vẫn hoạt động, nhưng đã ngừng đăng bài kể từ ngày 29/10. Nữ tỷ phú được cho rằng hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội.

Cùng lúc, trang Than Pao cũng đăng một poster với nội dung "tìm kiếm người mất tích", càng làm dấy lên nghi vấn về việc bà Anne đang âm thầm giải quyết vấn đề nợ nần và cố tình biến mất khỏi truyền thông mạng xã hội.

Các chủ nợ của Anne Jakrajutatip đã tiến hành kiểm tra việc chuyển nhượng 52% cổ phần Miss Universe thuộc JKN Global và phát hiện đã bị chuyển sang cho một pháp nhân ở nước ngoài.

Anne Jakrajutatip tạo dựng tên tuổi bằng cách nhập khẩu các nội dung nước ngoài, đặc biệt là các series phim Ấn Độ, Philippines, sau đó bán bản quyền cho các kênh truyền hình Thái Lan. Sáng kiến này tạo ra doanh thu hàng tỷ USD, mang về cho bà biệt danh "tỷ phú phim Ấn Độ".

JKN Global được thành lập trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thái Lan vào năm 2017. Công ty được đánh giá là cổ phiếu truyền thông đang lên với tương lai tươi sáng. Tháng 10/2022, bà Anne tuyên bố mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) với giá khoảng 20 triệu USD. Bà trở thành người phụ nữ chuyển giới đầu tiên nắm quyền sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ, tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới.

Sau khi mua lại MUO, nợ và chi phí tăng vọt, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu không đủ nhanh, khiến dòng tiền bị thắt chặt. Kết quả, hoạt động của JKN chuyển từ có lãi sang lỗ nặng vào năm 2023.

Tháng 9/2023, JKN vỡ nợ trái phiếu trị giá khoảng 609 triệu baht. Giá cổ phiếu của JKN đã giảm mạnh xuống dưới một baht trước khi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan đặt lệnh dừng lỗ, khiến các nhà đầu tư mắc kẹt cho đến ngày nay.

Tháng 11/2023, JKN đã nộp đơn xin phục hồi lên Tòa án Phá sản Trung ương để tái cấu trúc nợ và tham gia vào các thủ tục pháp lý. JKN đã ký hợp đồng bán 50% cổ phần trong công ty con nắm giữ quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho doanh nhân người Mexico - Raul Rocha Cantu vào ngày 20/10/2023.

Tuy nhiên, JKN đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) vào thời điểm đó rằng thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất. Điều này khiến SEC chỉ ra rằng thông tin được cung cấp chưa đầy đủ và có thể dẫn đến hiểu lầm. Kết quả là SEC đã áp dụng các hình phạt dân sự, phạt JKN và bà Anne, cấm bà giữ chức CEO trong thời gian 56 tháng.

Ngày 29/10, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã bổ nhiệm ông Mario Búcaro vào vị trí CEO, thay cho bà Anne Jakrajutatip đã từ chức vào ngày 20/5.