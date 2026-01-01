Người đẹp Jamaica sau tai nạn ở Hoa hậu Hoàn vũ

Sau hai tuần trở về quê nhà Jamaica, người đẹp Gabriella Henry đã đăng tải bài viết đầu tiên kể từ tai nạn ở đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan.

Gabriella Henry viết: "Là Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2025, đồng thời là bác sĩ nội trú chuyên khoa nhãn khoa, tôi nhận ra rằng những khoảnh khắc tăm tối không làm giảm thị lực mà ngược lại, chúng giúp tôi củng cố nghị lực".

Gabriella Henry đã cập nhật tình hình sau tai nạn ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Gabriella cho biết trong quá trình hồi phục, cô được truyền cảm hứng bởi cách người Jamaica vươn lên, không nao núng sau nghịch cảnh. "Sẽ có thêm nhiều điều được chia sẻ trong thời gian tới. Hiện tại, trọng tâm của tôi vẫn là chữa lành, tìm kiếm mục đích sống và phục vụ cộng đồng", cô nói.

Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các fan sắc đẹp quốc tế đã gửi lời cầu nguyện cho cô sau biến cố. "Tôi vô cùng biết ơn các đội ngũ y tế đã chăm sóc tôi ở Thái Lan, đội ngũ đã hộ tống tôi về nước, và các nhân viên sân bay đã giúp giảm bớt căng thẳng trong suốt hành trình bay của tôi", cô nói.

Gabrielle Henry trở về Jamaica hôm 15/12 sau gần một tháng điều trị vì chấn thương nghiêm trọng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Mẹ và chị gái của cô cũng có mặt trên chuyến bay từ Thái Lan, quá cảnh tại Mỹ.

Sau khi đáp xuống sân bay, Gabrielle được chuyển lên cáng và đưa bằng xe cứu thương đến một cơ sở y tế. Cô tiếp tục nhập viện tại một bệnh viện tư nhân trong khu vực dưới sự giám sát của bác sĩ thần kinh, được theo dõi y tế 24/24 vì những chấn thương nghiêm trọng.

Trước đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết Henry bị xuất huyết nội sọ kèm mất ý thức, gãy xương, rách da mặt và nhiều chấn thương đáng kể khác sau cú ngã ở đêm bán kết.

Ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International và đơn vị đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cho biết chi phí điều trị y tế của Gabrielle Henry đã vượt quá 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Ông Nawat nhấn mạnh đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm bao gồm cung cấp bảo hiểm, tổ chức và hỗ trợ toàn bộ quá trình điều trị cho Gabrielle Henry. Ông cũng bác bỏ các tin đồn cho rằng tình trạng của cô nguy kịch.

Gabrielle Henry bất ngờ gặp tai nạn sau màn trình diễn váy dạ hội trong đêm bán kết Miss Universe hôm 19/11. Người đẹp vô tình bước lệch khỏi mép sân khấu, rơi xuống phía dưới. Cô được nhân viên hậu đài bế lên cáng và đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân tai nạn là Gabrielle Henry đã không tuân thủ đúng hướng dẫn về tuyến đi trên sân khấu.