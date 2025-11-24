Yêu cầu tước vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Nhà soạn nhạc Omar Harfouch tiếp tục đăng tải bài viết để làm rõ những vấn đề được cho rằng thiếu minh bạch sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 với chiến thắng thuộc về người đẹp Mexico - Fatima Bosch.

Trong bài viết, ông Omar đã đưa ra "5 biện pháp khẩn cấp phải được thực hiện vào tuần tới" cho ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, trước khi ông thực hiện các bước đi pháp lý.

Omar Harfouch yêu cầu người đẹp Mexico phải từ bỏ vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ngay lập tức, do những mối quan hệ chính trị, tài chính giữa gia đình cô và tổ chức Miss Universe bị phơi bày.

Ông Omar Harfouch yêu cầu tước vương miện tân Hoa hậu Hoàn vũ.

Thứ hai, ông Omar yêu cầu doanh nhân Raul Rocha phải từ chức và phải bị loại bỏ khỏi tất cả cuộc thi sắc đẹp do vi phạm loạt quy tắc đạo đức và chuẩn mực các cuộc thi.

Ông Omar cũng yêu cầu thành lập ủy ban độc lập để điều tra tính minh bạch của cuộc thi quốc tế và các cuộc thi cấp quốc gia, dưới sự giám sát của công ty kiểm toán. Yêu cầu kiểm toán phải được áp dụng với tất cả đối tác từ năm sau.

Thứ tư, ông Omar yêu cầu kéo dài nhiệm kỳ của người đẹp Đan Mạch - Victoria Kjær Theilvig thêm một năm để có thời gian tái cấu trúc tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Cuối cùng, ông yêu cầu điều tra thương vụ đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ 2026 ở Puerto Rico, kiểm tra xem có thỏa thuận ngầm nào nhằm thao túng kết quả cuộc thi hay không.

Bài viết của ông Omar được nhiều chuyên trang sắc đẹp dẫn lại, thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Các yêu cầu của ông Omar nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ của khán giả sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 xảy ra nhiều ồn ào về kết quả chung cuộc.

"Omar, người Venezuela ủng hộ ông trong cuộc chiến công lý này, ông sẽ không đơn độc", "Chúc Omar may mắn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ kiến ​​nghị bổ sung nào mà chúng tôi cần ký. Cuba luôn ủng hộ bạn. Minh bạch và liêm chính là chìa khóa của mọi vấn đề", "Omar, nếu ông có thể lãnh đạo tổ chức, chúng tôi sẽ ủng hộ ông. Xin hãy đòi lại công lý. Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra hàng năm được"... là những bình luận của khán giả.

Trước đó, ông Omar cho biết đã ghi âm lại cuộc trò chuyện của cha con ông Raul Rocha (ông chủ Miss Universe) với ông Nawat. "Tất cả cuộc trò chuyện của Raul với con trai trong thời gian tôi vắng mặt đều đã được ghi âm lại. Tôi đang nghiên cứu khả năng pháp lý để sử dụng nó trong các cuộc điều tra ở New York", ông Omar nói.

Ông cũng khẳng định có đoạn ghi âm trong đó con trai ông Raul Rocha là Mauricio Rocha nói với ông rằng nếu người đẹp Mexico đăng quang, đó sẽ là điều tốt nhất cho công việc kinh doanh của họ.

Ngay sau chung kết, ông Omar đã lên tiếng phản đối kết quả cuộc thi. Ông cho biết đã có cuộc trò chuyện với kênh HBO về vấn đề này và sẽ sớm được phát sóng để mọi chuyện sáng tỏ.

Trước đó, Omar được công bố là một trong 8 giám khảo chính thức của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Tuy nhiên, ngày 18/11, ông tuyên bố từ chức giám khảo vì cuộc thi thiếu minh bạch.

Ông nói đã có một ban giám khảo ngẫu hứng được thành lập để chọn ra top 30 thí sinh vào chung kết mà không có sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào trong số 8 giám khảo chính thức, bao gồm cả ông.

Ông khẳng định ban giám khảo không chính thức này bao gồm những người có mối quan hệ cá nhân với một số thí sinh Miss Universe, gồm cả người chịu trách nhiệm kiểm đếm phiếu bầu và quản lý kết quả.

Sau khi Omar từ chức, hai giám khảo khác cũng tuyên bố không tham gia chấm thi trong chung kết là cựu cầu thủ Claude Makélélé và công chúa Camilla di Borbone delle Due Sicilie - người trước đó từng được công bố là trưởng ban giám khảo.