Nên dùng lòng trắng hay lòng đỏ trứng gà để làm đẹp da?

1. Lòng trắng trứng tăng đàn hồi da

Lòng trắng trứng thường bị xem nhẹ hơn lòng đỏ nhưng lại chứa một số thành phần làm đẹp quý mà không dễ tìm thấy ở thực phẩm khác.

Acid amin thiết yếu và protein chất lượng cao

Thành phần nổi bật nhất của lòng trắng chính là protein, nhưng không phải protein thông thường. Lòng trắng trứng cung cấp một bộ đầy đủ các acid amin thiết yếu, trong đó đặc biệt có những acid amin đóng vai trò trực tiếp trong quá trình tổng hợp collagen, sợi protein cấu trúc nâng đỡ da, giữ cho da săn chắc và đàn hồi.

Khi lượng collagen suy giảm theo tuổi tác, nếp nhăn và da chảy xệ bắt đầu xuất hiện. Việc cung cấp đủ nguyên liệu acid amin từ lòng trắng trứng giúp cơ thể duy trì quá trình sản sinh collagen một cách tự nhiên từ bên trong.

Phospho oligopeptid

Đây là một hợp chất ít được nhắc đến nhưng lại có giá trị làm đẹp đáng kể. Phospho oligopeptide trong lòng trắng trứng có khả năng tăng cường độ đàn hồi của da, giúp da trở nên căng bóng và trẻ trung hơn theo thời gian sử dụng lâu dài.

Biotin (Vitamin B7)

Lòng trắng trứng có chứa một lượng biotin, còn được gọi là "vitamin làm đẹp". Biotin đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của tế bào da, ngăn ngừa viêm da và tình trạng da khô, bong tróc. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ rõ ràng: thiếu biotin dẫn đến viêm da và tình trạng da kém sắc. Đây cũng là lý do biotin thường xuất hiện trong các loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm dành cho tóc, da và móng.

Lưu ý: Lòng trắng trứng sống chứa một protein gọi là avidin, có khả năng liên kết với biotin và cản trở quá trình hấp thu biotin trong cơ thể. Vì vậy, để nhận đủ lợi ích từ biotin, nên ăn trứng đã qua chế biến nhiệt (luộc, hấp, chiên) thay vì ăn lòng trắng sống.

Quả trứng gà, từ lòng trắng đến lòng đỏ, là một công thức làm đẹp hoàn chỉnh.

2. Lòng đỏ trứng chống lão hóa toàn diện

Lòng đỏ trứng chứa hầu hết các vitamin tan trong dầu và các hợp chất chống oxy hóa đặc biệt đều tập trung tại đây.

Retinol (Vitamin A)

Lòng đỏ trứng là một trong số ít thực phẩm tự nhiên cung cấp retinol, dạng vitamin A hoạt tính mà cơ thể có thể sử dụng ngay lập tức. Retinol được biết đến rộng rãi trong ngành mỹ phẩm như một hoạt chất vàng trong chăm sóc da: nó thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, làm mờ nếp nhăn, cải thiện kết cấu da và hỗ trợ phục hồi các tổn thương trên da. Khi được hấp thu qua thực phẩm, retinol tác động từ bên trong tế bào hiệu quả bền vững hơn so với việc bôi ngoài da.

Vitamin E

Đây là một trong những chất chống oxy hóa tan trong dầu mạnh nhất trong tự nhiên. Vitamin E trong lòng đỏ bảo vệ màng tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do, thủ phạm chính gây ra quá trình lão hóa sớm. Ngoài ra, vitamin E còn hỗ trợ sản sinh collagen và duy trì độ ẩm tự nhiên của da, giúp da không bị khô căng và xuất hiện nếp nhăn.

Vitamin nhóm B (B2, B5, B6, B9, B12)

Lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp dồi dào nhóm vitamin B, hỗ trợ trao đổi chất tế bào. Các vitamin này điều hòa quá trình trao đổi chất của da, thúc đẩy tốc độ tái tạo tế bào, giúp da luôn sáng mịn và đồng đều màu. Trong đó, vitamin B5 (pantothenic acid) đặc biệt giúp giữ ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da, trong khi B12 hỗ trợ ngăn ngừa da xỉn màu và thiếu sức sống.

Astaxanthin - chất chống oxy hóa

Astaxanthin thuộc nhóm carotenoid với màu đỏ - cam đặc trưng, cũng có mặt trong cá hồi, tôm, cua và một số loài tảo biển. Sức mạnh chống oxy hóa của nó vượt trội so với hầu hết các chất được biết đến.

Astaxanthin hoạt động từ sâu bên trong tế bào, bảo vệ cấu trúc DNA, ngăn chặn sự phá hủy collagen và làm chậm đáng kể quá trình lão hóa da. Đây cũng là lý do hợp chất này được ứng dụng rộng rãi trong mỹ phẩm và thực phẩm chức năng cao cấp.

Lutein và zeaxanthin

Hai carotenoid này trong lòng đỏ không chỉ bảo vệ mắt mà còn có tác dụng chống oxy hóa cho da. Chúng lọc tia UV và ánh sáng xanh gây hại, giảm thiểu tổn thương tế bào da do tác động của môi trường, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh ô nhiễm và tiếp xúc ánh sáng màn hình nhiều như hiện nay.

Selen

Khoáng chất vi lượng này trong lòng đỏ đóng vai trò bảo vệ tế bào da ở cấp độ phân tử. Selen tham gia vào hệ thống enzyme chống oxy hóa nội sinh của cơ thể, giúp duy trì độ đàn hồi của da và ngăn ngừa lão hóa tế bào. Ngoài ra, selen còn hỗ trợ quá trình tổng hợp protein cấu trúc của da và tóc.

Acid béo omega-3

Lòng đỏ trứng, đặc biệt từ gà thả vườn hay được nuôi bằng thức ăn giàu omega-3, chứa lượng omega-3 đáng kể. Acid béo này có tác dụng chống viêm, duy trì màng tế bào da khỏe mạnh và giữ nước tốt, giúp da luôn căng mọng và ít bị kích ứng.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách tăng cường collagen và độ đàn hồi của da, lòng trắng là người bạn đồng hành lý tưởng. Nếu mục tiêu là chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ da toàn diện, lòng đỏ chính là "vũ khí" không thể bỏ qua. Vì vậy để có làn da đẹp một cách toàn diện, câu trả lời tốt nhất là: ăn cả quả trứng.

Là thực phẩm có giá trị, lòng trắng trứng còn được sử dụng để làm mặt nạ chăm sóc da.

3. Những điểm cần lưu ý

Để tận dụng tối đa thành phần làm đẹp trong trứng gà, cần lưu ý một số điểm sau:

Không nên bỏ lòng đỏ: Đây là sai lầm phổ biến của những người ăn kiêng khi loại bỏ lòng đỏ vì lo ngại cholesterol mà vô tình loại bỏ phần lớn các dưỡng chất làm đẹp.

Lựa chọn nguồn trứng tốt: Ưu tiên trứng từ gà thả vườn hoặc gà nuôi theo phương pháp tự nhiên, vì chất lượng thức ăn của gà ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng astaxanthin, omega-3 và các carotenoid trong trứng.

Kết hợp với chất béo lành mạnh: Ăn cùng dầu ô liu hay bơ/avocado khi ăn trứng. Các vitamin A, E, lutein và astaxanthin đều tan trong dầu, cần có chất béo để hấp thu tốt.

Không nên ăn lòng trắng sống: Do avidin cản trở hấp thu biotin nên ăn trứng đã nấu chín vừa để vừa an toàn vừa giữ được dinh dưỡng tối ưu.