Nội y 'vô hình' giúp mỹ nhân quốc tế tỏa sáng

Theo Page Six, thiết kế nội y nhỏ nhắn của thương hiệu non trẻ Stringys chinh phục nhiều ngôi sao Hollywood thời gian qua nhờ khả năng "vô hình" dưới lớp trang phục mỏng manh bên ngoài và đem lại cảm giác thoải mái. Mẫu quần chíp có giá 17 USD (khoảng 450.000 đồng), chất liệu 75% nylon và 25% spandex.

Stringys được sáng lập bởi người mẫu Olivia Karina và huấn luyện viên cá nhân Elvira Troger. "Trông có vẻ đơn giản, nhưng chúng tôi đã mất tầm hai năm rưỡi để hoàn thiện sản phẩm này vì nó vô cùng khó", hai cô gái cho biết. Trên website, hãng giới thiệu Invisible Underwear "luôn cố định, không bị xê dịch khi người mặc vận động, không chứa latex và đem lại cảm giác mềm mại, dễ chịu trên da".

Stringys tiết lộ không ít gương mặt nổi tiếng sử dụng quần chíp của họ trên thảm đỏ bữa tiệc sau Lễ trao giải Oscar 2026, trong đó có cựu thiên thần nội y Alessandra Ambrosio.

Vốn gắn liền hình ảnh phóng khoáng, thường xuyên diện trang phục cắt khoét táo bạo, siêu mẫu thế hệ mới Bella Hadid nhiều lần nhờ cậy món phụ kiện "tí hon".

Cả với set đồ Prada khá kín đáo, chân dài 29 tuổi vẫn chọn giải pháp an toàn để nội y không hiện hữu sau lớp váy lụa.

Là một trong những gương mặt trang bìa của tạp chí Sports Illustrated Swimsuit Issue năm 2023, Megan Fox từng gây xôn xao khi trông như khỏa thân trên bãi biển. Tuy nhiên, Olivia Karina cho hay diễn viên The Expendables 4 có mặc quần Stringys, sau đó đội ngũ hậu kỳ đã chỉnh sửa bức ảnh để làm nó biến mất.

Thiết kế nội y này cũng là "bạn thân" của cô đào 39 tuổi trên các thảm đỏ sự kiện.

Đôi bạn thân Kendall Jenner (trái) và Hailey Bieber đều sử dụng Invisible Underwear trong chuyến du lịch đón năm mới.

Cũng nhờ "vũ khí bí mật", ngôi sao triệu phú Kylie Jenner giữ được trọn vẹn sức hấp dẫn của tác phẩm Ashi Studio phủ ren trên nền chất liệu màu nude.

"Bà nội trợ kiểu Mỹ" Eva Longoria là một trong những ngôi sao đầu tiên "phải lòng" sản phẩm của Stringys.

Người mẫu Olandria Carthen được khen "chọn nội y hoàn hảo" khi diện váy Pajtim Raci mỏng manh tại bữa tiệc sau Lễ trao giải Oscar 2026.

Thiết kế cắt xẻ hiểm hóc dành cho Devon Lee Carlson cũng cần sự hỗ trợ từ quần chíp "thần kỳ".