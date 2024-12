Mặc váy xuyên thấu mà chọn sai quần nội y, loạt mỹ nhân Việt "muối mặt"

Trang phục váy xuyên thấu khoe khéo đường cong ẩn hiện là kiểu trang phục được nhiều người đẹp yêu thích để tôn lên vóc dáng. Kiểu váy này cũng thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thi nhan sắc.

Mới đây, Á hậu Bùi Khánh Linh cũng đã mang thiết kế váy sequin lấp lánh với lớp vải mỏng manh tới tham gia Miss Intercontinental 2024. Trước đó, Bùi Khánh Linh liên tục gây ấn tượng với những kiểu váy đẹp lộng lẫy và làm nổi bật lên sắc vóc cùng chiều cao khủng của cô. Tuy nhiên, lần này cô lại vô tình khiến bản thân bị kém duyên khi diện chiếc váy xuyên thấu da thịt.

Trong bữa tiệc tối ở Miss Intercontinental 2024, Á hậu Bùi Khánh Linh chọn bộ váy đính sequin lấp lánh với kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng giúp cô tỏa sáng trong bữa tiệc.

Với chất liệu vải mỏng nhìn thấu bên trong, nàng Á hậu đã vô tình để lộ màu sắc nội y nổi bật khi tạo dáng chụp ảnh. Dưới ánh đèn flash, chiếc váy của người đẹp bị lộ rõ quần lót bên trong. Chi tiết này bị netizen cho là kém duyên, khiến tạo hình nàng hậu giảm độ hoàn hảo. Nếu như Bùi Khánh Linh chọn nội y màu da, có lẽ cô đã tránh được tình huống ngại ngùng này.

Tuy nhiên, khi đại diện Việt Nam tạo dáng chụp ảnh thì ánh đèn flash của máy ảnh vô tình làm Bùi Khánh Linh bị lộ nội y.

Nhiều sao Việt cũng mắc lỗi khi chọn sai nội y mặc cùng váy đầm xuyên thấu.

Trang phục xuyên thấu chủ yếu làm từ chất liệu ren, voan mềm mại và quyến rũ. Điều này giải thích tại sao nhiều người đẹp Việt bị rơi vào tình huống hở, lộ nhạy cảm hoặc kém duyên vì yêu thích kiểu thời trang gợi cảm này. Để tránh bị kém duyên khi diện các mẫu váy mỏng manh hay ôm sát, chị em nên lựa chọn những mẫu nội y sau để có diện mạo hoàn mỹ.

Chọn màu đồ lót cùng tông màu sắc với váy

Bạn nên chọn màu quần lót trùng khớp với màu trang phục. Quy tắc này không chỉ hữu ích khi mặc váy mỏng/ váy xuyên thấu mà còn có thể áp dụng với tất cả trang phục hàng ngày. Diện đồ lót đồng điệu màu với lớp váy bên ngoài sẽ giúp hai món đồ có sự liên kết và tránh việc bị lộ điểm kém duyên. Bên cạnh đó, điều này cũng giúp bạn ít thu hút sự chú ý hơn, hạn chế gây ra tình huống phản cảm.

Á hậu Thảo Nhi Lê chọn phối các thiết kế xuyên thấu với nội y cùng màu nên ngay cả khi nhìn rõ trang phục bên trong cũng không bị quá phản cảm mà còn đẹp quyến rũ.

Quần lót không đường may

Một số trang phục xuyên thấu hoặc ôm sát có chất liệu rất mỏng manh, nếu chọn quần lót với đường viền may rõ ràng sẽ dễ gây lộ viền, trông rất vô duyên. Chị em nên chọn loại quần lót được thiết kế với chất liệu co giãn, ôm sát cơ thể, không có đường may như quần lót su. Kiểu nội y này khi mặc sẽ rất thoải mái và giúp nàng chẳng cần lo lắng về việc bị các đường hằn không mong muốn. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho chị em đang chọn đồ lót khi mặc váy mỏng.

Quần lót không đường may sẽ không bị lộ viền khi diện váy xuyên thấu hay đồ ôm sát body.

Quần lót G-String

Là kiểu quần một hình tam giác nhỏ kết hợp với sợi dây mảnh. Thiết kế này rất phù hợp để diện cùng với những mẫu váy ôm body, váy mỏng giúp người mặc không bị lộ nội y sau lớp vải. Hơn thế, chúng còn được thiết kế với vẻ ngoài rất gợi cảm và có đa dạng kiểu dáng cho quý cô lựa chọn.

Quần lót C-String

Mẫu quần không dây này trông có vẻ đơn giản nhưng cực hữu hiệu trong việc che đi vùng nhạy cảm của chị em khi diện các kiểu váy có lớp vải xuyên thấu hay thiết kế cắt xẻ cao. Thoạt đầu khi nhìn sơ vào kiểu dáng, chị em ít nhiều sẽ luôn có suy nghĩ về khả năng bám hay cố định của nó. Tuy nhiên, với khung nhựa mềm vô cùng linh hoạt, bạn có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào chiếc quần C String này.

Kiểu quần nhỏ này cực hợp với váy thiết kế cắt xẻ táo bạo hay đầm xuyên thấu đều đẹp.

Lưu ý 2 kiểu đồ lót nên tránh

- Tránh chọn quần lót có đường viền thô: Nếu bạn chọn quần lót có đường viền thô, nó có thể tạo ra dấu vết trên da, lộ viền quần ra ngoài váy body và làm giảm tính thẩm mỹ của bộ trang phục.

- Tránh chọn quần lót có nhiều chi tiết: Nếu quần lót có quá nhiều chi tiết, như nơ, ren thì có thể tạo ra các vết hằn trên váy body. Hơn nữa, các chi tiết này cũng có thể làm cho bạn cảm thấy khó chịu khi mặc đầm body.

Nhiều sao Việt diện váy xuyên thấu gợi cảm mà vẫn thanh lịch nhờ chọn nội y tinh tế.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]