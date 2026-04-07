Huyền My gây bàn tán vì thanh lý giày bẩn, mòn đế

Hôm 6/4, Huyền My đăng tải bài viết nhượng lại đôi giày búp bê Christian Louboutin trên tài khoản chuyên thanh lý đồ cá nhân. Người đẹp cho biết thiết kế có giá gốc khoảng 20 triệu đồng, song do phần đế đã bị mòn sau thời gian sử dụng nên cô để lại với giá hai triệu đồng.

Hình ảnh đôi giày Huyền My đăng thanh lý gây tranh cãi, tạo nhiều bàn tán trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng với tình trạng bẩn và mòn đế, cô không nên bán lại, hoặc ít nhất cần mang đi "tút tát" trước khi đăng để đảm bảo tính thẩm mỹ. "Với hai triệu đồng thì mình sẽ chọn mua giày mới bình dân chứ không mua giày hiệu cũ"; "Nên tân trang lại trước khi đăng thanh lý, vừa được giá lại vừa tôn trọng khách hàng"; "Nhìn bên ngoài khá mới, vẫn giữ phom nhưng bên trong xuống cấp quá"..., một số tài khoản bình luận.

Bài đăng thanh lý một số đôi giày hiệu cũ của Huyền thu hút sự chú ý của khán giả.

Bên cạnh đó, một số khác bênh vực Huyền My, cho rằng mức giá hai triệu đồng là khá rẻ so với một đôi giày Louboutin. "Quan trọng là ngoại hình bên ngoài không cũ và sờn như tấm lót chân. Nếu vẫn đẹp thì mua về đi spa thay lót chân, thay đế là được. Chứ mấy đôi brand bình thường không có da xịn như đồ hiệu đâu"; "Mua hai triệu đồng về tút tát lại thêm hai triệu thì vẫn rẻ mà"; "Đôi này mà được mấy bên chuyên thu mua về tút tát thì tha hồ người hỏi"..., một số bày tỏ quan điểm.

Ngoài đôi búp bê của Louboutin, một số thiết kế giày khác mà Huyền My đăng thanh lý như đôi giày lười đế cói của Chanel, đôi dép sục của Hermes... cũng gây tranh cãi vì tình trạng khá cũ.

Trước những bình luận trái chiều, Huyền My cho biết cô bất ngờ khi trang chuyên thanh lý được nhiều người quan tâm. Cô nói vì không còn chỗ để nên muốn pass đồ với mức giá dễ bán nhất có thể, không quá đặt nặng chuyện tiền bạc. Huyền My cũng cho hay bản thân lười đi spa "tút tát" lại những món đồ này nên công khai rõ ràng từ đầu theo tinh thần "thuận mua vừa bán", không có chuyện đăng một đằng nhưng gửi một nẻo. Cô gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người, thừa nhận không ngờ việc thanh lý đồ lại mang đến cho mình một "bài học" như vậy.

Huyền My sống kín tiếng, không hoạt động showbiz từ khi bước sang tuổi 30.

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Người đẹp thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 tổ chức trên sân nhà và lọt vào top 10 chung cuộc.

Sau cuộc thi, Huyền My trở thành gương mặt đắt show ở nhiều lĩnh vực. Cô làm người mẫu, MC, biên tập viên, tham gia đóng phim điện ảnh hợp tác cùng Myanmar. Sau khi dừng công việc biên tập viên kênh thể thao vào đầu năm nay, cô làm việc tự do. Người đẹp cho biết cô đã "nghỉ hưu", không còn tham gia các hoạt động showbiz. Cô hiện sống trong một căn biệt thự ở xa trung tâm Hà Nội. Theo á hậu, cuộc sống tĩnh lặng giúp cô thấy nhẹ nhàng hơn. Ở tuổi 31, người đẹp vẫn chưa vội kết hôn mà muốn tìm một nửa phù hợp.