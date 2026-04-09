Ai là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2026

Tối 7/4, công ty nắm bản quyền Hoa hậu Quốc tế ở Việt Nam công bố danh sách 5 ứng viên tiềm năng cho ngôi vị Miss International Vietnam 2026, đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2026 ở Nhật Bản. Huỳnh Trần Ý Nhi - Miss World Vietnam 2023 đang được cộng đồng fan sắc đẹp nhận định là ứng viên sáng giá nhất. Cô vừa kết thúc nhiệm kỳ và trao lại vương miện cho người kế nhiệm là Hoa hậu Phan Phương Oanh trong chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2025 và lọt vào top 40 chung cuộc. Cô từng đăng quang ngôi vị Á khôi 2 tại cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2023 cùng giải phụ Người đẹp Truyền thông. Cô từng là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp sau đó du học tại Đại học Sydney, Australia.

Ý Nhi được đánh giá có lợi thế về hình thể với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 79-59-89 cm. Cô có gương mặt ngọt ngào, trong sáng và phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, được nhận xét phù hợp tiêu chí của Hoa hậu Quốc tế. Sau thời gian du học ở Australia, người đẹp có sự tiến bộ rõ rệt về trình độ tiếng Anh và khả năng ứng xử.

Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Lê Phương Khánh Như được khán giả nhận xét phù hợp tiêu chí của Hoa hậu Quốc tế. Bên cạnh nhan sắc ngọt ngào, cô có khả năng ăn nói lưu loát, tự tin vì từng gắn bó với công việc MC song ngữ.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 85-59-95 cm, cân nặng 53 kg. Người đẹp 22 tuổi có thành tích học tập ấn tượng khi là sinh viên Đại học Kinh tế (UEH), từng đạt học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc.

Tích cực tham gia các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa, Khánh Như giành nhiều giải thưởng như Á khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng MC - MicZ 2023, quán quân cuộc thi Dịch thuật sinh viên kinh tế 2024…

Trương Tâm Như - Á hậu 2 Miss World Vietnam 2025 cũng được nhận định có khả năng giành suất đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Quốc tế 2026 vì là gương mặt mới và có nhiều tiềm năng. Ngoài nhan sắc rạng rỡ, cô gái 20 tuổi còn gây chú ý bởi thành tích học tập ấn tượng.

Trương Tâm Như sinh năm 2005, đến từ Huế, cao 1,73 m, số đo ba vòng 77-60-90 cm. Cô từng là Hoa khôi Trường đại học FPT Đà Nẵng 2024. Ngoài thành tích học tập 12 năm liền đạt học sinh giỏi, người đẹp 20 tuổi có trình độ IELTS 8.0. Cô là nhà sáng lập của dự án Tiếng Anh cho em, hoạt động từ năm 2024.

Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Trương Tâm Như là gia sư tiếng Anh. Công việc này mang lại cho cô nguồn kinh phí để chuẩn bị cho cuộc thi cũng như sự tự tin trên sân khấu. Người đẹp có mẹ là nhân viên văn phòng, ba làm lái xe công trình. “Gia đình không quá nổi trội về mặt tài chính nhắc nhở tôi phải cố gắng nhiều hơn để giúp cho bố mẹ có thể nghỉ hưu sớm hơn”, cô nói.

Đỗ Thị Phương Thanh - Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 là một trong 5 ứng viên có khả năng được đề cử. Người đẹp sinh năm 2000, quê Thái Bình, gây được ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, làn da trắng mịn màng. Cô đã tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Người đẹp từng có cơ hội thử sức với vai diễn trong vở kịch Người yêu hoa hậu của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp, Phương Thanh tiết lộ muốn học lấy bằng thạc sĩ. Người đẹp 24 tuổi cũng đã nhận thông báo trúng tuyển thạc sĩ tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bên cạnh đó, cô còn đang học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh. Phương Thanh có chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 83-61-92 cm.

Nguyễn Thị Cẩm Ly - Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 là người đẹp cuối lọt vào top 5 đề cử. Người đẹp sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, cao 1,7 m. Cô là người mẫu ảnh, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam.

Người đẹp quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới vì theo cô đây là nền tảng duy trì sự phát triển bền vững, tiến bộ xã hội. Trong tương lai, cô muốn tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi nhận thức xã hội về vai trò của phụ nữ, khẳng định năng lực không bị giới hạn bởi giới tính.