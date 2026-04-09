6 loại vitamin nên bổ sung mỗi ngày để trẻ hóa da từ bên trong

Làn da không chỉ chịu ảnh hưởng từ mỹ phẩm hay môi trường mà còn phản ánh trực tiếp tình trạng dinh dưỡng của cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu hụt vitamin có thể khiến da khô, xỉn màu, dễ xuất hiện nếp nhăn hoặc chậm phục hồi tổn thương. Việc bổ sung đầy đủ các vitamin cần thiết giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ tái tạo tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Vitamin A thúc đẩy tái tạo tế bào da

Vitamin A hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, giúp da trẻ hóa từ bên trong.

Vitamin A được xem là dưỡng chất quan trọng đối với quá trình tái tạo và phát triển của tế bào da. Hoạt chất này giúp kích thích sản sinh tế bào mới, hỗ trợ làm mờ nếp nhăn và cải thiện bề mặt da. Trong da liễu, các dẫn xuất của vitamin A như retinol còn được sử dụng để điều trị mụn trứng cá và giảm bít tắc lỗ chân lông.

Bác sĩ Joshua Zeichner, Giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Mount Sinai, Mỹ, cho biết vitamin A giúp điều chỉnh quá trình thay mới tế bào da, từ đó làm da mịn màng hơn và hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa sớm.

Nguồn thực phẩm giàu vitamin A gồm cà rốt, bí đỏ, gan động vật, khoai lang và các loại rau lá xanh đậm.

Vitamin C kích thích sản sinh collagen

Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất đối với làn da. Dưỡng chất này giúp trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào, đồng thời tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp collagen, yếu tố quyết định độ đàn hồi và săn chắc của da.

Theo bác sĩ Shilpi Khetarpal, chuyên gia da liễu tại Cleveland Clinic, Mỹ, vitamin C có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi stress oxy hóa do tia cực tím và ô nhiễm môi trường. Việc bổ sung vitamin C đầy đủ còn giúp cải thiện sắc da, hỗ trợ làm sáng da và giảm tăng sắc tố.

Các thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, ổi, kiwi, dâu tây, ớt chuông và bông cải xanh.

Vitamin E giúp bảo vệ và dưỡng ẩm cho da

Vitamin E giúp dưỡng ẩm, tăng độ đàn hồi cho da, hạn chế hình thành nếp nhăn.

Vitamin E là vitamin tan trong chất béo có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào da trước tác động của môi trường như tia UV và ô nhiễm. Ngoài ra, vitamin E còn hỗ trợ duy trì hàng rào bảo vệ da, hạn chế mất nước và giữ cho da mềm mại.

Theo các chuyên gia tại Cleveland Clinic, vitamin E tồn tại tự nhiên trong lớp dầu trên bề mặt da và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm, giúp da ít bị khô ráp và giảm tổn thương do ánh nắng.

Nguồn vitamin E phổ biến trong thực phẩm gồm hạnh nhân, hạt hướng dương, quả bơ, dầu thực vật và rau bina.

Vitamin D hỗ trợ miễn dịch và giảm viêm da

Vitamin D không chỉ quan trọng đối với xương mà còn đóng vai trò trong sức khỏe làn da. Dưỡng chất này giúp điều hòa hệ miễn dịch của da và hỗ trợ quá trình phục hồi tế bào.

Bác sĩ Michael Holick, giáo sư y học tại Trường Y Đại học Boston, Mỹ, cho biết vitamin D tham gia vào quá trình tăng trưởng và biệt hóa tế bào da, từ đó giúp duy trì cấu trúc da khỏe mạnh và có thể hỗ trợ cải thiện một số bệnh lý da liễu.

Cơ thể có thể tổng hợp vitamin D khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, dưỡng chất này cũng có trong cá hồi, cá thu, trứng và các sản phẩm sữa tăng cường vitamin D.

Vitamin nhóm B giúp da khỏe và giảm khô ráp

Các vitamin nhóm B, đặc biệt là B3, B5 và B7, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng và tái tạo tế bào. Chúng giúp cải thiện độ ẩm của da, giảm tình trạng khô ráp và hỗ trợ phục hồi các tổn thương trên da.

Bác sĩ Whitney Bowe, chuyên gia da liễu tại New York, Mỹ, cho biết vitamin nhóm B giúp củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, từ đó giúp da giữ nước tốt hơn và giảm tình trạng kích ứng.

Thực phẩm giàu vitamin B gồm trứng, ngũ cốc nguyên cám, thịt gia cầm, cá, các loại đậu và rau xanh.

Vitamin K hỗ trợ làm giảm quầng thâm và phục hồi da

Vitamin K được biết đến với vai trò quan trọng trong quá trình đông máu, nhưng đồng thời cũng mang lại lợi ích cho làn da. Dưỡng chất này có thể giúp cải thiện tình trạng quầng thâm dưới mắt và hỗ trợ phục hồi các vết bầm trên da nhờ khả năng cải thiện tuần hoàn máu.

Nguồn thực phẩm giàu vitamin K bao gồm cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh và các loại rau lá xanh đậm.

Bổ sung vitamin đúng cách để da khỏe lâu dài

Các chuyên gia cho rằng nên ưu tiên bổ sung vitamin thông qua chế độ ăn uống cân bằng với nhiều rau củ, trái cây và thực phẩm tự nhiên. Việc sử dụng thực phẩm bổ sung cần được cân nhắc và nên tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt khi dùng trong thời gian dài.

Một chế độ dinh dưỡng đa dạng kết hợp với ngủ đủ giấc, bảo vệ da khỏi ánh nắng và duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp làn da khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong.