Fan nữ lên đồ cá tính đi xem concert 'Em xinh say hi'

Khoảng 16h, khi trời vừa tạnh mưa, hàng nghìn khán giả nhanh chóng đổ dồn về các khu vực soát vé trong sân vận động Mỹ Đình, để chuẩn bị vào theo dõi concert.

Nhiều fan nữ diện những bộ outfit cá tính thể hiện phong cách riêng để 'cháy' hết mình cùng thần tượng.

Mỗi bạn trẻ đều chăm chút cho outfit, tạo điểm nhấn riêng giữa không khí sôi động của concert.

Khán giả Hà Anh (21 tuổi) lựa chọn trang phục áo crop top trễ vai kết hợp với quần short cạp thấp tạo nên sự gợi cảm xen chút cá tính, nổi loạn.

Hà Anh hào hứng cho biết, sau khi “cháy” hết mình ở Anh trai say hi, cô mong rằng concert Em xinh say hi sẽ “nhiệt” hơn để cùng các “em xinh” tạo nên một đêm thật đáng nhớ.

Thu Hường (phải) và bạn chọn diện những bộ đồ đơn giản, thoải mái để có thể “quẩy” hết mình.

Kết hợp áo quây đen, váy sequin lấp lánh và bốt da cao cổ, Phương Anh mang đến hình ảnh hiện đại, cuốn hút, thể hiện dấu ấn cá nhân tại concert.

Theo Phương Anh, điều khiến cô ấn tượng nhất tại Em xinh say hi là sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ trẻ xinh đẹp, tài năng thuộc các lĩnh vực nghệ thuật cùng chung sân khấu.

“Lần này mình muốn thay đổi một chút so với concert Anh trai say hi trước đó”, khán giả Quỳnh Trâm cho biết. Cô diện váy mini hai dây màu hồng nhạt điểm corset và bèo nhún, kết hợp vớ trắng cùng giày Mary Jane đen, tạo nên hình ảnh vừa ngọt ngào vừa nữ tính.

Nguyễn Oanh (23 tuổi) cho biết, cô đến với concert lần này để tận hưởng bầu không khí sôi động, đặc biệt là được gặp thần tượng LyHan. Oanh chia sẻ với tinh thần trẻ trung và năng động, cô sẽ “cháy” hết mình trong đêm nhạc.