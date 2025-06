Fan nữ chuộng đồ hở đi xem concert Anh trai vượt chông gai

Dù đêm nhạc bắt đầu lúc 19h ngày 14/6, từ đầu giờ chiều, người hâm mộ đã nườm nượp đổ về Vinhomes Ocean Park (Hưng Yên) để check-in và tham gia loạt hoạt động như đổi vòng tay, xếp hàng vào khán đài, chụp ảnh tại photo booth và trao đổi card thần tượng.

Nhiều fan nữ cho biết họ đã bắt đầu tìm kiếm layout trang điểm và lựa chọn trang phục từ vài tuần trước đêm nhạc, với mong muốn xuất hiện thật nổi bật và chỉn chu khi gặp thần tượng.

Minh Tâm, 24 tuổi đến từ quận Cầu Giấy, Hà Nội (thứ hai từ trái sang) chuẩn bị trang phục mất một tháng theo concept màu đỏ và đen của chương trình. Cô dành hai tiếng để hoàn thiện layout trang điểm và làm tóc.

Hoàng Ly (21 tuổi) tái hiện bộ trang phục trong tiết mục Có không giữ, mất đừng tìm của BB Trần tại concert 3.

Cô bắt tay lên ý tưởng ngay sau khi concert kết thúc và mất khoảng một tháng để hoàn thiện thiết kế. Công đoạn tốn nhiều thời gian nhất là phần họa tiết, do phải vẽ tay lại theo mẫu gốc rồi in lên vải.

Ban đầu, Hoàng Ly dự định dùng họa tiết thổ cẩm có sẵn nhưng không tìm được mẫu giống bản gốc. Cô buộc phải vẽ lại toàn bộ rồi đặt may riêng. Khó khăn tiếp theo là thiết kế váy xếp ly chéo, kiểu may phức tạp khiến nhiều nhà may từ chối nhận. Ly phải đi nhiều nơi mới tìm được xưởng có thể thực hiện đúng yêu cầu.

Không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc, khán giả còn góp phần 'đốt cháy' không khí lễ hội bằng những bộ cánh cá tính, biến khu vực concert thành sàn diễn thời trang.

Thanh Tuyền diện crop top trắng ôm sát, viền ren xanh nhạt tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, gợi liên tưởng đến đồ vintage. Cô kết hợp cùng chân váy voan xuyên thấu nhiều tầng, tạo hiệu ứng bay bổng, nữ tính nhưng vẫn đủ táo bạo nhờ chất liệu mỏng nhẹ.

Mai Anh (22 tuổi, đến từ Bắc Giang) diện đầm đỏ cúp ngực ôm sát phần thân trên, xòe phồng phần chân váy, tạo tổng thể nổi bật và cá tính.

Chi tiết dây thắt eo dạng dây thừng trắng buộc nhẹ góp phần làm mềm phom dáng, đồng thời tạo điểm nhấn thú vị cho bộ trang phục.

Ngọc Anh (15 tuổi) mặc áo đỏ tạo hình hoa hồng nổi bật ở phần ngực, kết hợp tay trễ vai mềm mại. Phần chân váy bất đối xứng kết hợp ren đen, voan đỏ và viền nhún màu ngọc trai tạo hiệu ứng tầng lớp độc đáo, vừa tôn lên vẻ nữ tính, vừa mang nét nổi loạn đầy cá tính.

Trần Hương Giang (phải) diện áo croptop dáng cut-out bất đối xứng, kết hợp với quần jeans xanh ống suông. Điểm nhấn là khăn bandana đỏ nổi bật, giúp set đồ thêm phần bắt mắt.

Khánh Vy (21 tuổi) lựa chọn phong cách ngọt ngào pha chút tinh nghịch. Cô diện áo yếm lụa trắng in dòng chữ 'Love is' nổi bật, với thiết kế vạt tam giác giúp tôn vòng eo và tạo điểm nhấn mới mẻ cho kiểu áo cổ điển.

Chân váy hồng bồng xốp mang lại hiệu ứng thị giác bắt mắt, gợi liên tưởng đến những nhân vật manga hay búp bê Nhật Bản.

Tổng thể được hoàn thiện với loạt phụ kiện như mũ lông cừu, trang sức ánh kim, tất cổ ngắn và giày Mary Jane đế cao, giúp cô nàng thể hiện cá tính thời trang rõ nét.

Cô gái trong ảnh diện bodysuit cut-out hai bên, phối quần short jeans và thắt lưng bản to. Điểm nhấn là khăn lụa trùm đầu họa tiết da báo, tạo tổng thể cá tính, nổi loạn.

Lan Anh ở Bắc Ninh theo đuổi phong cách Y2K pha chút punk cá tính. Áo quây ôm sát phối cùng quần short cạp trễ tôn lên vòng eo thon và vóc dáng săn chắc. Điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng bản to ánh bạc, kết hợp khăn bandana đỏ buộc hông, tạo nên tổng thể vừa nổi loạn vừa gợi cảm.

Cô gái diện áo cổ yếm cách điệu ôm dáng, xẻ chữ V, điểm hoa nổi 3D viền áo. Quần jean xanh ống suông cạp cao theo phong cách Y2K, trẻ trung và dễ phối. Nơ trắng bản to cột tóc sau đầu, trang điểm nhẹ giúp tổng thể rạng rỡ, hài hòa với không khí lễ hội.

Phan Phương Linh đến từ Vĩnh Phúc chọn phong cách punk hiện đại với áo lưới xuyên thấu cùng bra đen táo bạo. Cô mix quần short jeans rách, tua rua cá tính với thắt lưng đinh tán hình sao, tăng vẻ nổi loạn. Điểm nhấn nằm ở boots cao cổ phối cùng mũ lưỡi trai đội lệch và khăn buộc đầu đỏ sọc trắng, mang đậm tinh thần Y2K.

Thanh Tâm nổi bật với áo dài cách tân trắng ngà thanh lịch, kết hợp quần lụa hồng pastel nữ tính. Cô chọn mũ lá hoa đính hoa vải pastel, ruy băng thả dài mang nét mộng mơ. Quạt nan tròn ton-sur-ton trở thành điểm nhấn duyên dáng cho tổng thể trang phục.