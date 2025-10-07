Thí sinh Hoa hậu Hòa bình tố ông Nawat

Người đẹp Bolivia - Alexandra Rocha - đã livestream chia sẻ về những trải nghiệm của cô tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Người đẹp bày tỏ bức xúc và cho rằng ông Nawat và ban tổ chức thiên vị cho một số thí sinh.

Alexandra cho biết đã phải đối mặt với tình trạng thiếu sự hỗ trợ khi tham gia các sự kiện tại cuộc thi, trong khi đó, nhiều thí sinh có đội ngũ trang điểm và hỗ trợ thay trang phục.

Alexandra Rocha tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

"Tôi nhận ra nhiều cô gái có ba hoặc bốn người hỗ trợ trong khi chúng tôi phải xếp hàng chờ trang điểm hoặc làm tóc. Một số thí sinh thậm chí còn không nhận được sự hỗ trợ", cô nói.

Alexandra cho rằng không có sự đối xử đồng đều và đặt câu hỏi liệu ban tổ chức có áp dụng cùng một quy định đối với các thí sinh hay không.

"Tôi không biết mọi người có được đối xử giống nhau hay không, hay vẫn có sự ưu tiên nào về quy định. Nhưng rõ ràng là luôn có sự so sánh về mức độ quan tâm mà mỗi thí sinh nhận được", người đẹp chia sẻ.

Người đẹp khóc và cho biết chỉ được trang điểm trong vòng mười phút trước khi lên sân khấu. Cô cũng nói rằng trang phục không phù hợp và cô không có cơ hội tập luyện với chúng trước buổi diễn.

"Tôi phải mặc một chiếc váy màu bạc. Tôi thậm chí còn không biết độ dài của nó có phù hợp với sàn diễn hay không", cô nói thêm.

Những chia sẻ của Alexandra khiến mạng xã hội chia làm hai phe. Một số người bày tỏ đồng cảm với áp lực mà các thí sinh phải chịu đựng, trong khi những người khác lại đặt câu hỏi về thái độ của cô.

"Tôi hiểu sự khó chịu của bạn, nhưng đó là mục đích của ban tổ chức, nơi họ dạy bạn cách trang điểm, làm tóc, trình diễn, tất cả mọi thứ", "Guatemala đã tham gia các lớp học trang điểm và làm tóc vào năm ngoái, còn Mexico thì đã học trang điểm được hai năm. Mọi người đều theo đuổi ước mơ dựa trên nỗ lực của chính mình"... khán giả bình luận.

Nhiều người lại đồng tình với Rocha, cho rằng không phải tất cả thí sinh đều có điều kiện hoặc được hỗ trợ về tài chính khi đi thi sắc đẹp. "Năm ngoái, Hoa hậu Myanmar được mang theo một đội ngũ trang điểm đông đảo là do ban tổ chức cho phép", một người bình luận.

Dù sự việc tiếp tục gây tranh luận nhưng nhiều người cho rằng Alexandra sẽ gặp bất lợi với những phát ngôn của mình. "Cô ấy đã phạm sai lầm lớn khi phát biểu trong lúc đang diễn ra cuộc thi", một ý kiến cho biết.

Trong các video tiếp theo, Alexandra khẳng định ý định của cô không phải là làm mất uy tín của cuộc thi mà để nêu rõ những khác biệt mà cô và các thí sinh khác phải đối mặt trong quá trình chuẩn bị.

Ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi vẫn chưa lên tiếng về những chia sẻ của Alexandra nhưng nhiều người cho rằng sự việc có thể ảnh hưởng đến thành tích của cô trong các vòng thi tiếp theo.

Alexandra Rocha năm nay 26 tuổi, là vũ công, người mẫu, luật sư và diễn viên. Cô đang làm luận văn thạc sĩ ngành Luật. Người đẹp cũng là thành viên của nhóm nhảy Mi Viejo San Simón, từng tham gia biểu diễn ở nhiều lễ hội tại Bolivia.

Cô trở nên nổi tiếng toàn quốc khi tham gia chương trình truyền hình thực tế El Poder del Amor, sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ đó, người đẹp có lượng người theo dõi lớn trên trang cá nhân Instagram.

Alexandra Rocha tham gia diễn xuất ở tuổi 18 và đã góp mặt trong series Alma desnuda", 48 Horas, Añoranzas cùng nhiều tác phẩm truyền hình khác. Người đẹp được xem là thí sinh tiềm năng của khu vực châu Mỹ.