Nhan sắc ngày càng thăng hạng của em gái Trấn Thành

Uyển Ân, 27 tuổi, gia nhập làng giải trí Việt từ năm 2019 với vai trò diễn viên, tạo ấn tượng với khán giả bởi vẻ dễ thương, nhí nhảnh. Ngoại hình cô thuở mới vào nghề chưa có nhiều nổi bật, không thuộc hàng 'sắc nước hương trời' như bao mỹ nhân Vbiz khác.

Em gái Trấn Thành có gương mặt tròn đáng yêu, vóc dáng hơi mũm mĩm nên thường chọn trang phục những bộ váy áo dễ thương, dáng rộng để che bớt khuyết điểm.

Khoảng hơn một năm trở lại đây, vóc dáng Uyển Ân ngày càng mảnh mai, thon thả. Cô cho biết đã giảm 12 kg nhờ điều chỉnh chế độ ăn kết hợp tập luyện. Có thời điểm Uyển Ân tích cực tham gia chạy bộ cùng hoa hậu Kỳ Duyên.

Với chiều cao 1,68 m cùng hình thể nuột nà sau giảm cân, Uyển Ân chinh phục nhiều style mới mẻ, cá tính và hiện đại hơn. Cô tự tin diện nhiều kiểu trang phục ôm sát body, váy ngắn tôn đôi chân thon dài.

Khuôn mặt của Uyển Ân cũng được khen thanh thoát hơn sau nỗ lực "lột xác" thành công. Nhiều người còn nhận xét cô có các đường nét giống diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư.

'Không hay theo dõi phim của cô này lắm nhưng công nhận so với cách đây vài năm thì bây giờ xinh xuất sắc', 'Uyển Ân giờ nhìn có thua gì IT girl đâu, dáng đẹp, mặt xinh, miệng cười quá duyên', 'Giảm cân xong thăng hạng nhan sắc thật sự'. 'Nhìn Uyển Ân có thêm động lực giảm cân quá'... là những nhận xét từ người hâm mộ về ngoại hình hiện tại của em gái Trấn Thành.

Huỳnh Uyển Ân, sinh năm 1999, bén duyên với nghề từ năm 18 tuổi với vai đầu tay trong web-drama học đường 'Cô gái đến từ bên kia'. Năm 2019, cô gia nhập showbiz Việt khi đóng phim điện ảnh đầu tiên cùng chị dâu - ca sĩ Hari Won trong 'Oppa, phiền quá nha'. Cơ hội đến với Uyển Ân khi cùng Lê Giang, Tuấn Trần tham gia 'Bố già'- webdrama Trấn Thành sản xuất, ra mắt năm 2020.

Mùa Tết 2023, vai diễn trong phim 'Nhà bà Nữ' do anh trai sản xuất giúp cô lần đầu được đề cử 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' ở Liên hoan phim Việt Nam 2023. Dịp Tết vừa qua, cô góp mặt trong 'Nhà mình đi thôi'.