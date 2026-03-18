7 bài tập cơ mặt giúp chống chảy xệ, loại bỏ nọng cằm

Tại sao bài tập cơ mặt lại có tác dụng làm thon gọn?

Cũng giống như các nhóm cơ khác trên cơ thể, khuôn mặt chứa hàng chục nhóm cơ nhỏ đan xen. Khi chúng ta ít vận động các nhóm cơ này, chúng sẽ trở nên lỏng lẻo, dẫn đến hiện tượng da chùng và tích mỡ. Ngược lại, việc thực hiện các bài tập chuyên biệt sẽ kích thích các sợi cơ co giãn, tăng cường sản sinh collagen và elastin tự nhiên.

Hơn nữa, các động tác này giúp hệ thống bạch huyết hoạt động tốt hơn, từ đó đào thải độc tố và giảm tình trạng tích nước, nguyên nhân chính khiến khuôn mặt trông sưng húp vào buổi sáng.

Vùng mặt thường là nơi dễ tích tụ mỡ thừa và xuất hiện dấu hiệu chảy xệ sớm nhất.

7 bài tập giúp gương mặt thon gọn

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên thực hiện các bài tập này trong không gian thoải mái, trước gương để tự điều chỉnh động tác.

Bài tập nâng cơ má

Đôi gò má cao và săn chắc là điểm nhấn quan trọng giúp khuôn mặt trông trẻ trung hơn.

Cách thực hiện: Bạn ngậm miệng lại và mỉm cười thật rộng nhưng không để lộ răng. Sau đó, dùng ba ngón tay giữa đặt lên phần thịt cao nhất của gò má. Nhẹ nhàng đẩy cơ má lên phía mắt trong khi vẫn giữ nụ cười. Giữ nguyên tư thế trong 10 giây và lặp lại 5 lần.

Tác dụng: Bài tập này giúp săn chắc vùng cơ trung tâm khuôn mặt, ngăn ngừa rãnh cười sâu.

Động tác lưỡi chạm mũi

Đây là bài tập hiệu quả để loại bỏ tình trạng nọng cằm, giúp đường xương hàm trở nên rõ nét.

Cách thực hiện: Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Thè lưỡi ra xa nhất có thể theo hướng cố gắng chạm vào chóp mũi của mình. Giữ tư thế này trong 10 giây. Bạn sẽ cảm nhận được sự căng cứng ở vùng cơ dưới cằm và cổ.

Tác dụng: Giảm mỡ thừa vùng cổ và thắt chặt các cơ dưới hàm.

Bài tập mặt cá

Đây là bài tập phổ biến và hiệu quả trong việc thu gọn vùng má trong.

Cách thực hiện: Hút chặt hai má và môi vào bên trong tạo hình giống miệng con cá. Cố gắng mỉm cười trong khi vẫn giữ nguyên tư thế này. Duy trì trong 15 giây và lặp lại khoảng 10 lần mỗi hiệp.

Tác dụng: Làm săn chắc vùng cơ má và giảm bớt lượng mỡ thừa tích tụ ở hai bên miệng.

Động tác thổi khí

Bài tập này tác động trực tiếp vào cơ quanh miệng và má, giúp ngăn chặn sự chảy xệ.

Cách thực hiện: Hít một hơi thật sâu và làm phồng má phải, giữ trong 5 giây. Sau đó chuyển luồng không khí sang má trái và giữ tiếp 5 giây. Cuối cùng, đẩy khí lên vùng môi trên và môi dưới.

Tác dụng: Tăng cường sức mạnh cho các cơ mặt, giúp da vùng má đàn hồi tốt hơn.

Bài tập nâng hàm

Cách thực hiện: Ngồi thẳng lưng, ngả đầu ra sau cho đến khi mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Đẩy hàm dưới về phía trước hết mức có thể cho đến khi cảm thấy vùng dưới cằm căng ra. Giữ trong 10 giây rồi từ từ hạ đầu xuống.

Tác dụng: Định hình lại xương hàm, giảm mỡ nọng cằm và kéo căng da cổ.

Massage vùng trán và cung mày

Cách thực hiện: Đặt các đầu ngón tay lên trán theo chiều ngang. Vừa ấn nhẹ vừa kéo các ngón tay về phía thái dương, đồng thời cố gắng nhướng chân mày lên cao nhất có thể.

Tác dụng: Xóa mờ các nếp nhăn trán và nâng cơ mắt tự nhiên.

Bài tập chữ O và X

Đây là bài tập đơn giản, bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong ngày.

Cách thực hiện: Phát âm rõ ràng chữ O và chữ X một cách cường điệu. Khi đọc chữ O, hãy mở khẩu hình miệng thật rộng và tròn. Khi đọc chữ X, hãy kéo căng khóe môi sang hai bên.

Tác dụng: Huy động hầu hết các cơ trên khuôn mặt cùng hoạt động, tăng cường trao đổi chất tại chỗ.

Những lưu ý để đạt hiệu quả tối ưu

Luyện tập thôi là chưa đủ, để có một khuôn mặt thon gọn bền vững, bạn cần kết hợp với chế độ chăm sóc khoa học:

Kiểm soát lượng muối tiêu thụ: Muối gây giữ nước trong cơ thể và khuôn mặt là nơi thể hiện rõ nhất điều này. Hãy ưu tiên thực phẩm tươi sống thay vì thực phẩm chế biến sẵn.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể: Uống đủ nước giúp cơ thể đào thải độc tố và giảm tình trạng tích nước dưới da.

Ngủ đủ giấc: Thiếu ngủ gây ra tình trạng bọng mắt và gương mặt sưng húp do rối loạn nội tiết tố. Hãy đảm bảo ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày.

Chế độ ăn giàu chất xơ và protein: Protein giúp xây dựng cơ mặt khỏe mạnh, trong khi chất xơ từ rau xanh và trái cây giúp duy trì cân nặng ổn định, tránh tích mỡ mặt.

Tư thế ngủ: Nên nằm ngửa khi ngủ để tránh áp lực lên một bên mặt, điều này giúp ngăn ngừa việc hình thành nếp nhăn và sự bất đối xứng của các nhóm cơ mặt.

Việc thay đổi cấu trúc khuôn mặt thông qua các bài tập cần thời gian và sự kiên trì. Sau 4 đến 8 tuần luyện tập đều đặn, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt: các đường nét trở nên sắc sảo hơn, làn da hồng hào và săn chắc hơn.