Chưa sang năm mới nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chuẩn bị áo dài đón Tết rồi đây

Mới đây, nàng hậu đã khoe bộ sưu tập áo dài cho Tết Bính Ngọ. Những năm trước, Đỗ Thị Hà thường mặc áo dài đi chúc Tết họ hàng người thân và năm nay, cô còn chọn trang phục cẩn thận hơn nữa vì đây là cái Tết đầu tiên về nhà chồng.

Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn trung thành với những bộ áo dài lụa có màu sắc nhã nhặn như trắng, kem, hồng nhạt. Thiết kế tay loe, dáng suông phù hợp với mọi vóc dáng, giấu vòng eo cực tốt và lại rất thoải mái khi di chuyển hoạt động.

Đỗ Thị Hà luôn ưu ái các thiết kế tối giản, không đính kết cầu kỳ mà chỉ cần những điểm nhấn nhỏ xinh như chiếc khuy vải được tết khéo léo là đủ mang lại vẻ nữ tính.

Xu hướng áo dài bốn tà dự đoán sẽ lên ngôi trong dịp Tết Bính Ngọ vì mới lạ, người mặc càng bay bổng nhẹ nhàng theo từng bước đi, chưa kể lên ảnh cũng đẹp. Tất nhiên Đỗ Thị Hà đã nhanh chóng bắt kịp trào lưu này bằng mẫu áo dài tay lửng bốn tà màu trắng ngà kết hợp với quần màu hồng vỏ đỗ.

Nàng hậu còn không quên chuẩn bị phụ kiện cầm tay như chiếc quạt giấy hay túi vải dây rút để tạo dáng chụp ảnh cho tự nhiên hơn.

Và không chỉ chú ý đến bộ sưu tập áo dài đầy thanh nhã của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, cư dân mạng còn hết lời khen ngợi độ đảm đang của nàng hậu. Nàng hậu giờ đã có thể cắm hoa nhoay nhoáy, bày biện khay đồ lễ hài hòa đẹp mắt chưa kể những năm trước, Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng trổ tài gói bánh hoặc nấu mâm cúng Ông Công Ông Táo.